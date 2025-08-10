Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure

Acribillan a pastor evángelico en Apure.

Un hombre identificado como Carlos Alberto Sonnard Teherán, de 60 años, lo asesinaron a tiros, mientras se desplazaba en su motocicleta por la avenida Cirilo Agelvis, en el sector Rómulo Gallegos de El Nula, parroquia San Camilo del municipio Páez, estado Apure.

Los testigos relataron que Teherán lo interceptaron en plena avenida por unos antisociales, quienes le efectuaron varios disparos y murió en el lugar por la gravedad de sus heridas.

Según el medio local Apure 24, Sonnard tenía aproximadamente tres años fuera del ministerio religioso y residía en una parcela a las afueras de El Nula, junto a su familia.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones sobre la muerte. Hasta el momento, solo transcendió información extraoficial del asesinato de Teherán. Sin embargo, no se dan a conocer detalles sobre los responsables ni el posible móvil del crimen.