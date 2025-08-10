Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha presentado de manera oficial la candidatura del presidente de los EE.UU., Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz en una carta dirigida este jueves al Comité organizador.

«Esta nominación refleja no solo mi agradecimiento, sino también la sincera gratitud del pueblo de Camboya», escribió Hun Manet en la misiva, en la que también resaltó la «extraordinaria capacidad política» de Trump al haber negociado un alto el fuego inmediato e incondicional entre su país y Tailandia, asegurando que tal intervención «evitó un conflicto potencialmente devastador».

Asimismo, el primer ministro señaló que la mediación del líder estadounidense sentó las bases para una paz renovada entre Camboya y Tailandia cuya disputa fronteriza se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento militar en las últimas semanas.