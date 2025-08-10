Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
1 Min Lectura
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz

Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha presentado de manera oficial la candidatura del presidente de los EE.UU., Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz en una carta dirigida este jueves al Comité organizador.

«Esta nominación refleja no solo mi agradecimiento, sino también la sincera gratitud del pueblo de Camboya», escribió Hun Manet en la misiva, en la que también resaltó la «extraordinaria capacidad política» de Trump al haber negociado un alto el fuego inmediato e incondicional entre su país y Tailandia, asegurando que tal intervención «evitó un conflicto potencialmente devastador».

Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz

Asimismo, el primer ministro señaló que la mediación del líder estadounidense sentó las bases para una paz renovada entre Camboya y Tailandia cuya disputa fronteriza se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento militar en las últimas semanas.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte