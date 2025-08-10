EconomíaPrincipales

Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
4 Min Lectura
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?

Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?.

Contenido
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?¿Para qué alcanza el nono “Beca Universitaria”?Otros bono entregado en agosto de 2025Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

El Sistema Patria anunció que a partir del 8 de agosto inicia el pago del bono “Beca Universitaria” correspondiente a este mes, a través del Sistema Patria.

Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?

El monto del bono es de 708,80 bolívares, lo que equivale a 5,40 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) del 8 de agosto.

En un comunicado enviado a través del canal de Telegram Patria Digital, el Ejecutivo precisó que este beneficio está dirigido a los estudiantes universitarios.

El subsidio tuvo un incremento en bolívares de 16,67 % en comparación con lo otorgado en julio de 2025, cuando la cifra fue de 607,50 bolívares. 

¿Para qué alcanza el nono “Beca Universitaria”?

La ayuda social alcanza para que un estudiante cubra el 1,83 % de la canasta alimentaria de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la cual tuvo un precio de 295 dólares en junio de 2025, de acuerdo con Ítalo Atencio, presidente de la federación.

Atencio mencionó que la cesta disminuyó de precio en comparación con los meses de mayo y abril. Mientras tanto, los productos que tuvieron un comportamiento por encima de lo esperado fueron el jabón de tocador, cartón de huevos de 30 unidades, zanahorias, tomate y papa.

En ese sentido, un estudiante universitario necesitaría 55 depósitos del bono para poder cubrir los 295 dólares de la canasta básica, sin contar el precio del pasaje, que ronda entre 23 y 25 bolívares si es urbano.

Otros bono entregado en agosto de 2025

El Sistema Patria anunció la entrega del bono “100 % Amor Mayor” para los pensionados, así lo confirmó la cuenta de Instagram Bonos Social.

El monto del subsidio es de 130 bolívares, o el equivalente a 0,99 dólares, de acuerdo con la tasa del BCV.

El 4 de agosto fue depositado el subsidio “Único Familiar”, destinado a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social. El monto de esta ayuda económica es de 1.890 bolívares (14,53 dólares).

Aumentaron los montos de cinco bonos del Sistema Patria: ¿para qué alcanzan?
Bonos del Sistema Patria

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Para cobrar los bonos no es necesario contar con el carnet de la patria físico; el único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Otra opción es ingresar al Sistema Patria a través del portal www.patria.org.ve o mediante la app veMonedero, que da acceso directo a la plataforma.

El usuario debe seguir los siguientes pasos

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria.

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte