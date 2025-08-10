Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?.

El Sistema Patria anunció que a partir del 8 de agosto inicia el pago del bono “Beca Universitaria” correspondiente a este mes, a través del Sistema Patria.

El monto del bono es de 708,80 bolívares, lo que equivale a 5,40 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) del 8 de agosto.

En un comunicado enviado a través del canal de Telegram Patria Digital, el Ejecutivo precisó que este beneficio está dirigido a los estudiantes universitarios.

El subsidio tuvo un incremento en bolívares de 16,67 % en comparación con lo otorgado en julio de 2025, cuando la cifra fue de 607,50 bolívares.

¿Para qué alcanza el nono “Beca Universitaria”?

La ayuda social alcanza para que un estudiante cubra el 1,83 % de la canasta alimentaria de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la cual tuvo un precio de 295 dólares en junio de 2025, de acuerdo con Ítalo Atencio, presidente de la federación.

Atencio mencionó que la cesta disminuyó de precio en comparación con los meses de mayo y abril. Mientras tanto, los productos que tuvieron un comportamiento por encima de lo esperado fueron el jabón de tocador, cartón de huevos de 30 unidades, zanahorias, tomate y papa.

En ese sentido, un estudiante universitario necesitaría 55 depósitos del bono para poder cubrir los 295 dólares de la canasta básica, sin contar el precio del pasaje, que ronda entre 23 y 25 bolívares si es urbano.

Otros bono entregado en agosto de 2025

El Sistema Patria anunció la entrega del bono “100 % Amor Mayor” para los pensionados, así lo confirmó la cuenta de Instagram Bonos Social.

El monto del subsidio es de 130 bolívares, o el equivalente a 0,99 dólares, de acuerdo con la tasa del BCV.

El 4 de agosto fue depositado el subsidio “Único Familiar”, destinado a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social. El monto de esta ayuda económica es de 1.890 bolívares (14,53 dólares).

Bonos del Sistema Patria

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Para cobrar los bonos no es necesario contar con el carnet de la patria físico; el único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Otra opción es ingresar al Sistema Patria a través del portal www.patria.org.ve o mediante la app veMonedero, que da acceso directo a la plataforma.

El usuario debe seguir los siguientes pasos

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria.

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.