Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se presentó ante un juzgado de la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, para formalizar su detención, tras haber sido condenado en primera instancia a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

«Comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes», dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático (derecha).

En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín (capital departamental), Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy.

Uribe, quien considera que el proceso en el que fue condenado tiene motivaciones políticas, asegura en el video que a pesar de su detención seguirá su actividad política para que Colombia cambie de rumbo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

«Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total», agregó el político antioqueño.

Condena de Uribe

El expresidente, de 73 años, condendo el pasado 1 de agosto en el llamado ‘juicio del siglo’ por la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, a una pena de doce años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, el de soborno simple, y le concedió el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un recurso que usualmente se usa en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.