InternacionalesPrincipales

Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

Contenido
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro UribeCondena de Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se presentó ante un juzgado de la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, para formalizar su detención, tras haber sido condenado en primera instancia a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

«Comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes», dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático (derecha).

En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín (capital departamental), Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy.

Uribe, quien considera que el proceso en el que fue condenado tiene motivaciones políticas, asegura en el video que a pesar de su detención seguirá su actividad política para que Colombia cambie de rumbo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

«Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total», agregó el político antioqueño.

Condena de Uribe

El expresidente, de 73 años, condendo el pasado 1 de agosto en el llamado ‘juicio del siglo’ por la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, a una pena de doce años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, el de soborno simple, y le concedió el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un recurso que usualmente se usa en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Asesinaron a tiros a pastor evángelico en Apure
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte