EntretenimientoPrincipales

Laura Zapata habla sin filtros sobre la enfermedad de Yolanda Andrade 

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Laura Zapata habla sin filtros sobre la enfermedad de Yolanda Andrade 
Laura Zapata habla sin filtros sobre la enfermedad de Yolanda Andrade 

Laura Zapata habla sin filtros sobre la enfermedad de Yolanda Andrade.

Luego de que la actriz Yolanda Andrade señalara que padece una enfermedad degenerativa incurable, su colega Laura Zapata, fue cuestionada al respecto y dio su opinión sobre dicha declaración.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el la actriz es entrevista sobre la salud actual de la amiga de su hermana Thalía.

Comprar vitaminas y suplementos

Recordemos que hace un tiempo, ambas actrices tuvieron un problema mediático por declaraciones sobre ella y su hermana la cantante Thalía. Sin embargo, ante la enfermedad de Yolanda dijo: «Pobrecita, que Dios la ayude. No me alegra. Siento feo porque es una mujer joven. Todas las buenas vibras para que se cure”.

¿Laura Zapata dice que Yolanda Andrade paga un karma?

Sin embargo, ese no fue el comentario que llamó la atención de los internautas y del mundo del espectáculo. Laura Zapata, aseguró que lo que le pasaba a su colega, era una lección por las cosas que ha hecho.

«Yo creo que la vida te da regresos, lo que lanzas, el universo te lo regresa y a ella la vida le esta hincando, le esta diciendo ‘agáchate, híncate’, que Dios la acompañe», aseguró Laura Zapata sobre Yolanda Andrade.

Además, confesó que no habrá ninguna reconciliación entre ambas, porque ella no espera nada de «alguien que no es mi amiga, alguien que no conozco y solo recibí agresiones por querer ayudar a su amiga».

Recordemos que hace unos días, Yolanda Andrade confesó que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura, aunque no dio mayores detalles sobre los nombres de las enfermedades, reconoció que una de ellas es degenerativa.

Además, confesó que no habrá ninguna reconciliación entre ambas, porque ella no espera nada de «alguien que no es mi amiga, alguien que no conozco y solo recibí agresiones por querer ayudar a su amiga».

Recordemos que hace unos días, Yolanda Andrade confesó que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura, aunque no dio mayores detalles sobre los nombres de las enfermedades, reconoció que una de ellas es degenerativa.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Inició el pago del bono “Beca Universitaria”: ¿de cuánto es el monto?
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Juez formaliza prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Camboya nomina oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte