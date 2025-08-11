EntretenimientoPrincipales

Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser "el padre de la novia"

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
1
Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser “el padre de la novia”
Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser “el padre de la novia”

Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser “el padre de la novia”

A punto de cumplir 65 años de edad y convertido en una leyenda del cine, el actor Antonio Banderas se prepara para asumir uno de los papeles más importantes de su vida: ser “el padre de la novia”.

Esto porque su hija Stella del Carmen Banderas Griffith llegará al altar en octubre próximo con su novio Alex Gruszynski, con quien se comprometió en agosto de 2024, luego de ser amigos toda una vida, ya que se conocen desde niños.

“Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida… me toca ser el padre de la novia y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo”, aseguró Antonio Banderas en una reciente entrevista con una revista española.

Con una mezcla de orgullo y ternura, el actor malagueño que cumple 65 años de edad el 10 de agosto de 2025, habló sobre el próximo enlace de la hija que tuvo junto a su ex esposa, Melanie Griffith, y que se celebrará este octubre en España, aunque la locación definitiva es todavía un misterio.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa

Parece que fue ayer cuando el español, Antonio Banderas y la estrella de Hollywood, Melanie Griffith, protagonizaban uno de los romances que mantenía en vilo a la prensa del corazón tanto en Estados Unidos como en España.

Esto, por otra parte, no los separó del todo, ya que al compartir una hija, Stella del Carmen, ha hecho que ambos mantengan un cariño y un respeto mutuos y se hayan convertido en una “familia moderna” con raíces tanto en América como en Europa.

Ahora que su hija tiene 28 años y que está por caminar hacia el altar, fue Antonio quien dejó ver en una reciente entrevista lo que este episodio significa para él. “No podría estar más feliz y orgulloso. Ver a mi hija crecer y ahora dar este paso tan importante es una emoción indes­criptible”, dijo el actor a una publicación de su país.

Stella del Carmen Banderas y su prometido, Alex Gruszynski, se comprometieron en agosto de 2024, un mes muy significativo para los papás de ella, ya que Melanie cumple años el 9 y Antonio, el 10 del mismo mes.

Por si esto fuera poco, la pareja se conoce desde que eran niños, según ellos mismos lo han dejado ver al compartir fotos de distintos instantes a lo largo de los años y con la confirmación que hizo Melanie al asegurar que se conocen desde el preescolar.


