Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto. A través de sus canales oficiales, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer la actualización cambiaria del dólar que entrará en vigencia el lunes 11 de agosto de 2025.

Monto: Bs. 131,12

El uso de una tasa cambiaria distinta a la emitida por el BCV, será penalizado por las autoridades y podrá enfrentar severas sanciones.

Fedeagro advirtió caída en el consumo nacional de hortalizas y frutas

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) alertó sobre la fuerte disminución en el consumo de frutas y hortalizas en Venezuela.

Emilio Breindembach, director del área de Hortalizas, explicó que esta situación refleja la crisis económica que afecta al país.

“Los productos perecederos ya no son prioridad en los hogares venezolanos. El poder adquisitivo ha caído drásticamente”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a un agricultor de El Jarillo que antes vendía 100 kilos de frutas a supermercados y ahora apenas 50.