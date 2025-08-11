EconomíaPrincipales

Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
1 Min Lectura
Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto
Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto

Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto.

Contenido
Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agostoFedeagro advirtió caída en el consumo nacional de hortalizas y frutas

Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto. A través de sus canales oficiales, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer la actualización cambiaria del dólar que entrará en vigencia el lunes 11 de agosto de 2025.

Monto: Bs. 131,12

Así se cotizará el dólar para el lunes 11 de agosto

El uso de una tasa cambiaria distinta a la emitida por el BCV, será penalizado por las autoridades y podrá enfrentar severas sanciones.

Fedeagro advirtió caída en el consumo nacional de hortalizas y frutas

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) alertó sobre la fuerte disminución en el consumo de frutas y hortalizas en Venezuela.
Emilio Breindembach, director del área de Hortalizas, explicó que esta situación refleja la crisis económica que afecta al país.

“Los productos perecederos ya no son prioridad en los hogares venezolanos. El poder adquisitivo ha caído drásticamente”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó a un agricultor de El Jarillo que antes vendía 100 kilos de frutas a supermercados y ahora apenas 50.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Más de 1.500 muertes: España se "ahoga" bajo una ola de calor
Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte