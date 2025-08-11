Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes tres días de luto en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado durante un mitin político el pasado 7 de junio.

«Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor», escribió en su cuenta de X el alcalde la ciudad, Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, quien también fue asesinado cuando estaba en un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 1990.

El mandatario expresó su solidaridad con la familia de 39 años y pidió que estos tres días de duelo sean “de reflexión y unidad” para la ciudad y el país.

«Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado», expresó Galán en su cuenta de X.

El alcalde agregó: «Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma».

Uribe Turbay, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 tras permanecer seis meses secuestrada por el cartel de Medellín—, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en Bogotá, heridas que finalmente le causaron la muerte.


Zenaida Mercado Romero - Periodista
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

