Colombia: Fallece el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe

Zenaida Mercado Romero
Zenaida Mercado Romero
Colombia: Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida.

En la madrugada de este lunes, falleció el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político «revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia».

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», indicó la clínica.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió «reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente».

Dos días antes de su última intervención, su hermana, María Carolina Hoyos, daba alentador parte médico:

“Ahora estamos rezando y uniéndonos en oración para que se termine de consolidar este milagro”, expresó Hoyos Turbay en una entrevista concedida a Caracol Radio.

“Miguel se está recuperando, está en la fase de despertar y digamos que puede durar un tiempo más. No tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”, acotó.

María Claudia Tarazona, su esposa, dejó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales:

«Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti», dijo.

Y agregó: «Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad».

«Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos», finalizó la esposa del senador.


Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

