Fallece el legendario astronauta que comandó el Apolo 13.

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
Murió legendario astronauta que comandó el Apolo 13. James A. Lovell Jr. fue un piloto de la Marina y un astronauta legendario. Acumuló 715 horas en el espacio, récord en los programas Mercury, Gemini y Apolo.

Participó en dos misiones Gemini que orbitaban la Tierra y en Apolo 8, la primera nave en orbitar la Luna.

Sin embargo, su nombre se hizo mundialmente conocido por la misión Apolo 13 en 1970. Fue comandante en una situación crítica tras una explosión a bordo.

La misión Apolo 13 estuvo a punto de ser una tragedia espacial. Una explosión casi catastrófica puso en riesgo la vida de los tres tripulantes.

Lovell lideró la operación de rescate, que logró traer a la tripulación de vuelta a salvo a la Tierra. Su liderazgo fue clave para evitar una tragedia mayor.

Esta misión inspiró libros, documentales y una película protagonizada por Tom Hanks. Su valentía y calma en la crisis marcaron un hito en la historia espacial.

El adiós a un ícono espacial

James Lovell falleció el jueves en Lake Forest, Illinois, a los 97 años. La noticia fue confirmada por su nuera, Darice Lovell.

Su legado permanece como un símbolo de valentía y determinación en la exploración espacial. Fue un pionero que ayudó a Estados Unidos en la carrera contra la Unión Soviética.


Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

