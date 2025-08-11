Regionales

Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar

Betania Boadas
Por Betania Boadas
Tags:
2 Min Lectura
Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar
Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar

Un trágico hecho de violencia sacudió la noche del pasado miércoles en el sector Valle Encantado de Los Cocos, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar

Xavier Silva Rodríguez, de 36 años de edad, fue asesinado mientras transitaba por la zona, dejando consternada a la comunidad local.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m., cuando Silva Rodríguez fue abordado por dos individuos desconocidos.

Según las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, los atacantes dispararon directamente a la cabeza de la víctima sin mediar palabras, para luego huir rápidamente del lugar.

Este acto de violencia ha generado alarma y preocupación entre los residentes del sector, quienes exigen justicia y respuestas ante lo sucedido.

La comunidad, conocida por su tranquilidad, se encuentra conmocionada por este homicidio que pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la zona.

El cuerpo policial del municipio Mariño ((@dmporlamar) ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Las autoridades trabajan arduamente en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los perpetradores y determinar las posibles causas detrás de este crimen.

Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar
Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar

¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Nueva Esparta busca consolidar una imagen unificada para potenciar el turismo
Nueva Esparta busca consolidar una imagen unificada para potenciar el turismo
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Cada diez días llegan visitantes rusos a Nueva Esparta
Cada diez días llegan visitantes rusos a Nueva Esparta
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Estudiante de Relaciones Industriales Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Cursos Realizados Taller de Auditoria Interna Informática Posicionamiento SEO 2021- 2022 WordPress

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte