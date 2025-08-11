Un trágico hecho de violencia sacudió la noche del pasado miércoles en el sector Valle Encantado de Los Cocos, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar

Xavier Silva Rodríguez, de 36 años de edad, fue asesinado mientras transitaba por la zona, dejando consternada a la comunidad local.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m., cuando Silva Rodríguez fue abordado por dos individuos desconocidos.

Según las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, los atacantes dispararon directamente a la cabeza de la víctima sin mediar palabras, para luego huir rápidamente del lugar.

Este acto de violencia ha generado alarma y preocupación entre los residentes del sector, quienes exigen justicia y respuestas ante lo sucedido.

La comunidad, conocida por su tranquilidad, se encuentra conmocionada por este homicidio que pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la zona.

El cuerpo policial del municipio Mariño ((@dmporlamar) ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Las autoridades trabajan arduamente en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los perpetradores y determinar las posibles causas detrás de este crimen.

Hombre asesinado en Valle Encantado, Porlamar