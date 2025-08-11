Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor.

El periodo estival de este año en España, que todavía se encuentra en su ecuador, ha dejado ya más de 1.500 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según los cálculos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

La mayoría de esos fallecimientos se han producido en el mes de julio, lo que significa un aumento del 57 % con respecto al mismo mes del año anterior.

En lo que va del mes de agosto, se estima que se han producido por esta causa 58 muertes desde que empezó la ola de calor que está sufriendo el país, desde el domingo 3 de agosto y que cumple hoy su noveno día.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ya calificó el mes de junio como el «más anómalamente cálido desde que hay registros» en el país. En esos 30 días, se produjeron 407 muertes, muy por encima de las 32 que se habían registrado en ese mes de 2024.

El año pasado, en el periodo estival, que MoMo considera desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, en total se contabilizaron 1.991 decesos por causas atribuibles a la temperatura. Este año, los datos conocidos hacen prever que la cifra podría ser ampliamente superada.

Este lunes, se ha conocido la muerte de dos trabajadores por golpes de calor en Andalucía. Se trata de una mujer de 61 años en la provincia de Cádiz y de un joven de 22 en la provincia de Jaén, según informó esta mañana la Consejería de Salud de Andalucía.

En ambos casos, la exposición a las altas temperaturas se produjo en la vía pública y en los dos casos las víctimas presentaban antecedentes personales considerados de especial riesgo.

Tan solo en esta región española, una de las más afectadas por el excesivo calor, hasta el pasado 2 de agosto se registraron 897 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 299 requirieron atención hospitalaria. Además, se notificaron 18 casos de golpes de calor, todos ellos con ingreso hospitalario, de los que 7 finalmente fallecieron.