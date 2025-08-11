InternacionalesPrincipales

Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Más de 1.500 muertes: España se "ahoga" bajo una ola de calor
Más de 1.500 muertes: España se "ahoga" bajo una ola de calor

Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor.

El periodo estival de este año en España, que todavía se encuentra en su ecuador, ha dejado ya más de 1.500 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según los cálculos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor

La mayoría de esos fallecimientos se han producido en el mes de julio, lo que significa un aumento del 57 % con respecto al mismo mes del año anterior.

En lo que va del mes de agosto, se estima que se han producido por esta causa 58 muertes desde que empezó la ola de calor que está sufriendo el país, desde el domingo 3 de agosto y que cumple hoy su noveno día.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ya calificó el mes de junio como el «más anómalamente cálido desde que hay registros» en el país. En esos 30 días, se produjeron 407 muertes, muy por encima de las 32 que se habían registrado en ese mes de 2024.

El año pasado, en el periodo estival, que MoMo considera desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, en total se contabilizaron 1.991 decesos por causas atribuibles a la temperatura. Este año, los datos conocidos hacen prever que la cifra podría ser ampliamente superada.

Este lunes, se ha conocido la muerte de dos trabajadores por golpes de calor en Andalucía. Se trata de una mujer de 61 años en la provincia de Cádiz y de un joven de 22 en la provincia de Jaén, según informó esta mañana la Consejería de Salud de Andalucía.

En ambos casos, la exposición a las altas temperaturas se produjo en la vía pública y en los dos casos las víctimas presentaban antecedentes personales considerados de especial riesgo.

Tan solo en esta región española, una de las más afectadas por el excesivo calor, hasta el pasado 2 de agosto se registraron 897 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 299 requirieron atención hospitalaria. Además, se notificaron 18 casos de golpes de calor, todos ellos con ingreso hospitalario, de los que 7 finalmente fallecieron.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Cronograma de pago Ministerio de Educación Agosto 2025: fechas de bonos, quincenas y Cestaticket
Cronograma de pago Ministerio de Educación Agosto 2025: fechas de bonos, quincenas y Cestaticket
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte