Nueva Esparta busca consolidar una imagen unificada para potenciar el turismo

Betania Boadas
Por Betania Boadas
4 Min Lectura
El estado Nueva Esparta, reconocido por su riqueza cultural, histórica y natural, se prepara para dar un paso significativo en la promoción de su potencial turístico.

Arévalo Ávila, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta (Corpotur), anunció una ambiciosa propuesta que será presentada ante el Órgano Superior de Turismo.

El objetivo principal es articular esfuerzos para crear una imagen unificada de la región que permita optimizar el destino y atraer un mayor flujo de visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Una estrategia integral para el turismo

Ávila explicó que la iniciativa busca consolidar las imágenes, productos y promociones del estado bajo una propuesta clara y efectiva.

«La actividad turística es un motor económico que genera recursos, y debemos llevar los productos acertados a los mercados indicados», señaló.

La estrategia incluye la participación en eventos turísticos de relevancia nacional e internacional, con el fin de establecer vínculos comerciales y posicionar a Nueva Esparta como un destino atractivo y competitivo.

El enfoque también contempla maximizar el valor cultural e histórico de los espacios emblemáticos del estado, así como potenciar las áreas gastronómica y religiosa. Según Ávila, esta integración contribuirá a incrementar el atractivo turístico de Nueva Esparta y fortalecer su identidad como destino.

Presencia en eventos clave

Nueva Esparta ya ha confirmado su participación en importantes encuentros turísticos. Entre ellos destaca una rueda de negocios e inversiones organizada por el Ministerio de Turismo, que se llevará a cabo del 14 al 16 de este mes en el Poliedro de Caracas, con la presencia de operadores internacionales.

Además, el estado estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven), considerada el evento cumbre del sector turístico en el país.

Ávila subrayó la importancia de estos espacios para promover la oferta turística de Nueva Esparta y atraer inversiones que impulsen el desarrollo del sector.

Temporada vacacional en auge

En el marco de la temporada vacacional, Nueva Esparta ha comenzado a mostrar resultados prometedores.

La primera operación Moscú-Porlamar organizada por Venetur marcó el inicio de una exitosa conexión con Rusia, seguida por la llegada de 450 turistas rusos en una segunda operación.

Asimismo, el estado ha recibido visitantes provenientes de Cuba, Trinidad y Tobago, y un fam trip de turistas japoneses.

En cuanto al turismo nacional, Ávila destacó la activación de una nueva embarcación de ferry que amplía la capacidad de acceso a la isla. Esto se suma a las expectativas de ocupar al máximo los asientos disponibles en las navieras y aerolíneas, que suman entre 80 y 90 mil plazas.

Preparativos para las festividades religiosas

La temporada vacacional coincide con las festividades en honor a la Virgen del Valle, uno de los eventos religiosos más importantes del estado.

Ávila expresó su confianza en que esta celebración contribuirá a consolidar el flujo turístico hacia Nueva Esparta, generando un impacto positivo en la economía local.

