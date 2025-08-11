Saime autoriza retiro de pasaporte por familiares con poder notariado en el exterior.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los ciudadanos venezolanos residentes en el exterior que hayan solicitado su pasaporte entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2024 podrán autorizar a un familiar directo para retirarlo en Venezuela.

De acuerdo con la publicación en sus redes sociales, la autorización debe realizarse mediante un poder notariado otorgado en el país extranjero.

El familiar autorizado, padres, abuelos, hijos mayores de edad o hermanos, deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano en la sede central del Saime, presentar el poder y cancelar el arancel correspondiente al resguardo del documento en el momento de la entrega.

Como requisito previo, el solicitante debe verificar el estatus de su pasaporte a través del portal web oficial del Saime. El organismo recalcó que este mecanismo busca facilitar la entrega de documentos a quienes, por razones de residencia en el exterior, no puedan retirarlos personalmente.