Con gran entusiasmo, un grupo de turoperadores y turistas rusos exploró la Isla de Cubagua, en el estado Nueva Esparta, como parte de un itinerario especial para conocer de primera mano los principales atractivos turísticos de Venezuela.

Turoperadores rusos visitan la Isla de Cubagua en Margarita

Esta visita se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional y cooperación bilateral entre ambas naciones.

Un paraíso natural en el Caribe venezolano

La Isla de Cubagua es famosa por sus playas tranquilas, aguas cristalinas y arena blanca, convirtiéndose en el lugar ideal para quienes buscan relajación y contacto con la naturaleza. Durante su estancia, los visitantes disfrutaron de actividades como esnórquel, buceo y kayak, además de apreciar la rica biodiversidad marina de la zona.

Llegada de 100 visitantes en operación chárter

Recientemente, 100 turistas y turoperadores rusos arribaron a la isla de Margarita mediante un vuelo chárter organizado por Venetur. Este viaje, tipo fam trip (viaje de familiarización), tuvo como objetivo consolidar rutas existentes y abrir nuevas oportunidades de negocio en el estado Nueva Esparta.

“La llegada de este grupo demuestra la confianza del mercado ruso en nuestro país. La presencia de los turoperadores es crucial, ya que se convertirán en nuestros principales embajadores, promocionando la calidad y seguridad de nuestros destinos”, destacó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez Hernández.

Impacto en la economía local

La operación fue posible gracias a la coordinación entre Venetur y autoridades regionales. Este tipo de iniciativas dinamiza la economía local, beneficiando a pequeños negocios, servicios de transporte, hospedajes y gastronomía. Los visitantes y operadores internacionales elogiaron la hospitalidad y la calidad de la experiencia turística.

Potencial de crecimiento

Fuentes del sector confirmaron que, tras este fam trip, se prevén más rondas de promoción y acuerdos para establecer frecuencias regulares de vuelos chárter entre Rusia y Venezuela, así como la participación de nuevos operadores en actividades promocionales.

Consejos para visitar Cubagua

Reservar con anticipación en temporada alta.

Llevar efectivo y verificar opciones de pago en la isla.

Respetar las normas ambientales y no dejar residuos.

Contratar excursiones con operadores autorizados.

La visita de los turoperadores rusos a la Isla de Cubagua fortalece la proyección internacional de los destinos venezolanos, fomenta el turismo receptivo y abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible en Nueva Esparta.