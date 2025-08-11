Cada diez días llegan visitantes rusos a Nueva Esparta. La gobernadora Marisel Velásquez informó que los turistas rusos arriban al territorio insular cada diez días. Principalmente visitan las islas de Margarita y Coche, generando un notable movimiento en la economía local.

“Recibimos cien la semana pasada y ahora 450 en una semana. Cada diez días Nueva Esparta estará activa”, afirmó. Destacó que esta frecuencia asegura la prestación de servicios y la creación de empleos directos e indirectos.

Para agosto, Nueva Esparta dispone de 66.000 cupos en el transporte marítimo.

En septiembre, se ofrecerán 60.000 espacios para quienes elijan viajar por vía marítima.

Velásquez precisó que el transporte aéreo cuenta con 67.000 asientos para visitantes nacionales.

En cuanto a los internacionales, se habilitaron 3.900 asientos para la actual temporada vacacional.

Esta disponibilidad busca atender la demanda creciente de turistas y garantizar traslados fluidos hacia el estado.

Impacto en la economía local

La llegada constante de turistas rusos beneficia a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

La gobernadora resaltó que esta afluencia fortalece el empleo y genera nuevas oportunidades para la población.

El turismo ruso impulsa economía en Nueva Esparta al mantener una ocupación constante en hospedajes y espacios recreativos.

Esto, según Velásquez, favorece la estabilidad de la temporada y proyecta un crecimiento sostenido del sector.

La mandataria concluyó que seguirán trabajando para atraer más visitantes internacionales.

Aseguró que el objetivo es consolidar a Nueva Esparta como destino preferido en el Caribe para el mercado ruso.

