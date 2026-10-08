EE.UU. acusa a Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas.

Nueva York (EFE).- La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas y ella también de narcoterrorismo, el único cargo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según se indica en el expediente judicial, mientras está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder.

Los cargos contra Maduro y Cilia Flores

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.



Según la acusación, «los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses» crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas.

Integrantes de la Policía vigilan la salida de los vehículos que trasladan a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al final de una audiencia en el tribunal federal de Nueva York (EE.UU.). EFE/ Angel Colmenares

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como ‘víctima 7’, recoge que fue víctima de torturas tras ser «acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro«.

Estos tres casos se remontan a 2022 y llegan hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE.UU. arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial en Caracas.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Conspiración para distribuir cocaína

Ahora, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

«(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)», alega en el escrito la Fiscalía.

Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry pollack (atrás); el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia, en una fotografía de archivo. EFE/ Jane Rosenberg

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, resultaron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente utilizar sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.

Al margen, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Cargo de narcoterrorismo contra Cilia Flores

La Fiscalía de Estados Unidos acusó este jueves a la que fuera primera dama de Venezuela Cilia Flores de narcoterrorismo, el único cargo que hasta ahora solo pesaba contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

La nueva imputación fue publicada en el registro judicial del caso mientras se celebra una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

La acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

«(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)», alega en el escrito la Fiscalía.

Este cargo era el único que diferenciaba hasta ahora la acusación contra Maduro de la presentada contra Flores.



Sobre ambos ya pesaban los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

Acusación formal modificada contra Maduro

La acusación formal modificada contra Maduro, que acaba de hacerse pública, revela violaciones sistemáticas de los derechos humanos respaldadas por una organización cleptocrática.

También vuelve a poner al descubierto el fraude de las elecciones presidenciales de 2024.

El Gobierno de Maduro, que tomó posesión de manera ilegítima en enero de 2025, es ilegítimo».

Párrafo 39 de la acusación contra Nicolás Maduro:

«En julio de 2024, aproximadamente, NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, se declaró vencedor tras las fraudulentas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

Desde julio de 2024, aproximadamente, hasta la ilegítima “toma de posesión” de MADURO MOROS, en enero de 2025, se produjo otro período de agitación política que dio lugar a atrocidades cometidas por las autoridades venezolanas.

Por ejemplo, alrededor del 29 de enero de 2025, otro ciudadano estadounidense fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), identificado como “Víctima 9”, después de que funcionarios acudieran a su domicilio buscando a otra persona.

Los funcionarios de la DGCIM trasladaron a la Víctima 9 a una habitación situada en el sótano de sus instalaciones, donde le esposaron las manos detrás de la espalda y le colocaron una capucha sobre la cabeza.

Durante dos días, lo golpearon con los puños en la cara, la cabeza y el estómago, aproximadamente cada media hora. Las golpizas le provocaron una lesión permanente en un ojo.

Después de permanecer aproximadamente un año bajo custodia, alrededor del 15 de enero de 2026, la Víctima 9 fue trasladada al aeropuerto para ser liberada.

Allí, la Víctima 9 y otros estadounidenses se encontraron con una persona identificada como CC-3, quien los amenazó y les advirtió que no podían declarar que el Gobierno venezolano los había lastimado o sometido a cualquier otro tipo de abuso».

Observación jurídica: El documento utiliza expresamente las expresiones elecciones fraudulentas y toma de posesión ilegítima. Es importante porque aparecen en el texto de una acusación penal estadounidense contra Maduro, aunque debe distinguirse entre las afirmaciones de la Fiscalía y los hechos que hayan sido judicialmente probados.

También resulta relevante la descripción de las presuntas torturas practicadas por la DGCIM, particularmente por tratarse de un ciudadano estadounidense cuya detención, según la acusación, ocurrió cuando los agentes buscaban a otra persona.

La nueva acusación del gran jurado contra Nicolás Maduro y Cilia Flores identifica a tres co-conspiradores como CC-1, CC-2 y CC-3

El periodista @alandete informó que la nueva acusación del gran jurado contra Nicolás Maduro y Cilia Flores identifica a tres co-conspiradores como CC-1, CC-2 y CC-3.

La acusación también menciona a otros altos miembros del Gobierno, del círculo de Maduro y Flores, así como a co-conspiradores “conocidos y desconocidos”.

Alandete señaló que los tres identificados no agotan la lista y que el gran jurado describe una estructura más amplia de funcionarios civiles, militares y de seguridad. “Hagan sus cábalas. Yo solo ofrezco los datos”, escribió el periodista.

CC-1 aliado al narcotráfico, FARC y órdenes dentro de organismos venezolanos.

CC-2 asociado con torturas y represión.

CC-3 alto funcionario de la DGCIM implicado en narcotráfico como torturas.

Juez niega a Cilia Flores la libertad bajo fianza y el arresto domiciliario

El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en Estados Unidos.

Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.

El magistrado consideró que Flores representa un «fuerte riesgo» de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.

Durante la vista, Flores se mostró más delgada que en sus anteriores comparecencias. Al principio apareció sonriente, aunque su semblante se volvió posteriormente más serio.