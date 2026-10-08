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Estos serían los nuevos cargos que enfrentarían Nicolás Maduro y Cilia Flores para el juicio, según CNN

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Estos serían los nuevos cargos que enfrentarían Nicolás Maduro y Cilia Flores para el juicio
Estos serían los nuevos cargos que enfrentarían Nicolás Maduro y Cilia Flores para el juicio

Estos serían los nuevos cargos que enfrentarían Nicolás Maduro y Cilia Flores para el juicio, según CNN.

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Fiscales estadounidenses tendrían preparados nuevos cargos en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta acusación estaría vinculada a los estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela en los últimos años.

Fuentes dijeron a CNN que los fiscales de Nueva York presentarían cargos por la presunta tortura de estadounidenses bajo custodia del gobierno de Maduro. El anuncio se podría dar este mismo jueves, según personas familiarizadas con el caso.

Estos serían los nuevos cargos que enfrentarían Nicolás Maduro y Cilia Flores para el juicio, según CNN

Estos nuevos cargos están vinculados con lo que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como la «detención indebida» de más de una docena de sus ciudadanos en los calabozos de Venezuela durante el gobierno de Maduro.

La acusación no se extendería solo a Maduro y Flores. Una fuente afirmó que los investigadores barajan la posibilidad de imputar a otras personas por la tortura de estadounidenses en Venezuela.

EL CASO DE MADURO

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.

Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, de los que se declararon inocentes. El juicio comenzará en junio de 2027 y ambos solicitaron la desestimación del caso, alegando inmunidad soberana.

Flores asistirá el jueves al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y su defensa pedirá libertad bajo fianza. En tal sentido, solicitaron que sea trasladada a arresto domiciliario, alegando un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca.

La Fiscalía de Estados Unidos se opone con firmeza a cualquier medida de excarcelación para Flores, alertando sobre la posibilidad de que pueda comunicarse con colaboradores en Venezuela o intervenir sobre los testigos del caso.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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