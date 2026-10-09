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Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas

Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas pero garantiza operaciones continuas en plataformas digitales y puntos de venta.

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Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas pero garantiza operaciones continuas en plataformas digitales y puntos de venta. la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó este jueves 8 de octubre de 2026 que este 12 de octubre será feriado nacional.

Con motivo de la conmemoración patria del «Día de la Resistencia Indígena», el sistema financiero suspenderá la atención presencial en agencias y taquillas en todo el territorio nacional.

No obstante, el organismo rector aclaró con firmeza que la banca garantiza operaciones continuas en plataformas digitales, aplicaciones móviles y puntos de venta comerciales a lo largo de toda la jornada.

Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas

Cierre de oficinas por feriado nacional y blindaje de herramientas electrónicas

La autoridad supervisora precisó el alcance de la pausa obligatoria en las sedes físicas de la banca pública y privada.

El organismo regulador instruyó a todas las entidades financieras mantener en plena operatividad sus herramientas no presenciales:

  • Los canales digitales, aplicaciones bancarias y el servicio de pago móvil interbancario procesarán operaciones sin interrupciones durante las 24 horas del día.
  • Los cajeros automáticos dispensarán dinero en efectivo de forma regular en los diferentes circuitos comerciales.
  • Los puntos de venta recibirán pagos con total fluidez en todos los establecimientos que presten servicio durante la fecha no laborable.
  • La banca por internet prestará asistencia técnica continua para facilitar transferencias entre cuentas bancarias, consultas de saldo y cancelación de servicios básicos.

En tal sentido, la institución reguladora exhortó a la ciudadanía a recurrir a los medios digitales para agilizar sus transacciones cotidianas.

A este respecto, los departamentos de tecnología de las distintas firmas bancarias vigilarán el desempeño de los servidores para evitar colapsos en las horas de alto tráfico.

Aunado a esto, los comerciantes y distribuidores de alimentos confirmaron que disponen de terminales activos para procesar los cobros sin contratiempos.

Asimismo, los analistas recuerdan la conveniencia de anticipar los trámites que requieran la presencia obligatoria de un cajero antes de que inicie el asueto.

Vigencia de instrumentos plásticos y restitución de servicios

Funcionamiento de tarjetas de débito y crédito en el comercio

Por otra parte, la Sudeban despejó las dudas recurrentes sobre el uso del dinero plástico durante la festividad nacional.

El despacho regulador confirmó que los clientes bancarios podrán utilizar sus tarjetas de débito y crédito convencionales sin percances en cualquier comercio del país:

En efecto, los procesadores de pago conservarán sus enlaces activos con las redes de franquicias nacionales e internacionales.

En consecuencia, el público consumidor podrá ejecutar transacciones en restaurantes, farmacias, supermercados y estaciones de servicio que laboren durante el feriado.

De igual manera, las gerencias de seguridad bancaria mantendrán activas sus alertas antifraude para resguardar los fondos de los usuarios frente a posibles eventualidades electrónicas.

Reanudación de la atención presencial el martes 13 de octubre

Por añadidura, las instituciones financieras retomarán su horario habitual una vez culmine la conmemoración patria.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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