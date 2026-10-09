¿Dolarizar la economía? El comentario viral de Delcy Rodríguez en plena asamblea de Fedecámaras.

Delcy Rodríguez, asistió a la instalación de la Asamblea Anual de Fedecámaras donde ratificó que no conducirá al país hacia la dolarización.

«Sé que aquí hay quienes elevan una voz por la dolarización. Ustedes conocen mi posición desde hace años y la mantengo, no es la dolarización lo que va a resolver el problema de Venezuela es consolidar y fortalecer su moneda nacional que garantice los procesos comerciales, pero también financieros», comentó.

Destacó que «no es la dolarización la que va a llevarnos por el camino del crecimiento. La soberanía monetaria es esencial para el crecimiento económico».

REFORMA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

Por otra parte, Delcy Rodríguez también reveló que antes de que termine el año impulsará una reforma de la ley del sistema eléctrico nacional que «permita la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución».

Resaltó que tras el terremoto se perdieron 800 megavatios de los cuales ya han podido recuperar 600. En esta línea esperan recuperar los 200 restantes para finales de año. «Estamos ejecutando un plan para incorporar 1300 megavatios de aquí a diciembre», dijo.

«Además de ello, está previsto a mediano plazo la incorporación de 7400 megavatios derivados de acuerdos suscritos con General Electric e Insa», acotó.

REFORMA TRIBUTARIA

La presidenta encargada aseguró que tras escuchar al sector empresarial impulsará otra reforma.

«Viene una reforma tributaria en Venezuela, que busca armonizar la carga fiscal y que esté al servicio del crecimiento económico, que permita también una reorganización de las responsabilidades laborales del sector privado y público», expresó.

«Vamos por la armonización tributaria, y que sirva también para consolidar y respaldar los derechos de los trabajadores», señaló.

CRECIMIENTO EN EL PAÍS

Asimismo, ofreció un balance sobre el crecimiento que ha tenido el país tras los terremotos. «En estos años de compromiso mutuo ha sido el correcto. El camino que hemos recorrido juntos ha llevado a Venezuela a 22 trimestres consecutivos de crecimiento gracias al esfuerzo conjunto que hemos denotado y tantos los sectores productivos, empresariales, privados, el sector público, como los trabajadores de nuestro país sumamos un solo esfuerzo para el crecimiento de Venezuela».

«Un crecimiento que hoy nos lleva a liderar por tercer año consecutivo el crecimiento en América Latina. Esto habla mucho de lo que somos capaces como venezolanos y ustedes como empresarios. En el entorno más difícil de bloque económico y financiero han dado lo mejor de sí para salir adelante», sostuvo.

«El tercer trimestre de este año ya está dando una proyección de crecimiento superior al 6.5%, posterior al terremoto y yo lo resalto porque posterior al terremoto estamos viendo crecimiento, que la inflación desacelera, una brecha cambiaria que disminuye de lo que fue en enero de un 65.7% a un 11.7% en este mes», resaltó.

En este sentido, señaló cómo esto se ha traducido en mejor calidad de vida para los venezolanos. «El consumo en lo que va de este año ha tenido un crecimiento de 21.3%. Si hay crecimiento en consumo es porque hay crecimiento también en la producción».

«Nosotros ahorita hemos suscrito ya 61 acuerdos en materia de petróleo y gas ¿Qué buscamos? Desarrollar la petroquímica. Garantizar el consumo nacional, exportar molécula de gas, pero dar un impulso a la industria petroquímica que está presente en la vida diaria de los venezolanos y principalmente en la vida de los industriales del país, además de garantizar los fertilizantes y derivar en procesos encadenas productivos para toda la industria nacional», dijo.

«La producción petrolera este año ha tenido un incremento acumulado del 8% y el impacto de la producción petrolera lo vamos a ver a partir del año que viene. Nosotros estamos visualizando en los próximos cuatro años unos 320.000 entre empleos directos, indirectos y derivados con respecto a la industria petrolera», declaró.

Además, dijo que todo esto tendrá un impacto positivo en los ingresos de los trabajadores. «Yo he pedido al equipo económico que a partir del año que viene todo crecimiento en la remuneración de los trabajadores debe estar por encima del PIB para que los trabajadores de Venezuela sientan directamente los beneficios que van a traer todos estos esfuerzos».

«Estamos estimando que en los próximos dos años Venezuela va a recibir financiamiento público y privado en un estimado de 12.000 millones de dólares», concluyó.