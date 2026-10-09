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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 6 sacuden Panamá con media hora de diferencia

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 6 sacuden Panamá con media hora de diferencia
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 6 sacuden Panamá con media hora de diferencia

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Panamá la tarde de este viernes, 9 de octubre, según el boletín oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Menos de media hora después hubo otro movimiento telúrico, cuya magnitud preliminar es de 6.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 6 sacuden Panamá con media hora de diferencia

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 6 sacuden Panamá con media hora de diferencia

Otras informaciones preliminares de distintos organismos internacional habían indicado que el primer sismo tenía una magnitud de entre 7,5 y 8.

Pero en el informe actualizado de las autoridades panameñas se precisa que el movimiento fue de magnitud 7,2, a una profundidad de 4 kilómetros, con epicentro a 39 kilómetros de Tonosí.

Ese primer terremoto sucedió exactamente a las 12:56 p.m. hora local (1:56 en Venezuela)

A la 1:22 p.m. (hora local-2:22 en Venezuela) se registró un segundo terremoto. De momento, el Instituto Geofísico solo ha lanzado el informe preliminar, que lo ubica a 21 kilómetros al norte de Tonosí, con una profundidd de 10 kilómetros y con magnitud 6. Es necesario esperar el boletín revisado.

Además, se han registrado al menos dos sismos intensos más, uno cuya magnitud preliminar fue de 4,6 y otros de 5,1. ocurridos a la 1:13 p.m. y a la 1:33 p.m., respectivamente, según la ctualización más reciente en la web del Instituto revisada a las 2:40 p.m. (hora de Venezuela-1:40 en Panamá). La diferencia horaria entre Venezuela y Panamá es de exactamente una hora.

Estos sismos se produjeron en la costa del Pacífico, por lo que distintos países activaron la vigilancia por amenaza de tsunami.

Noticia en desarrollo…


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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