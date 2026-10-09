El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia expresó su preocupación por el impacto de las fallas del servicio eléctrico en Venezuela, luego de conocer un informe que registró interrupciones con una duración promedio de siete horas y 40 minutos durante septiembre.

Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”

González informó que sostuvo una reunión con representantes de La República TV y Derechos Humanos en Acción, quienes le presentaron DatAvenger, una iniciativa destinada a recopilar y documentar reportes ciudadanos sobre las interrupciones eléctricas en distintas regiones del país.

Según explicó, el balance correspondiente a septiembre refleja las consecuencias que los prolongados cortes tienen sobre la población, desde la pérdida de alimentos y de ingresos hasta riesgos para personas que dependen de equipos eléctricos o medicamentos que requieren refrigeración.

“Me preocupa profundamente lo que significa vivir cada día con esa incertidumbre”, señaló González, quien destacó la importancia de documentar las fallas para dimensionar el alcance del problema y visibilizar las experiencias de las comunidades afectadas.

El dirigente opositor también cuestionó el llamado de las autoridades venezolanas a reducir el consumo eléctrico y recogió una interrogante planteada por ciudadanos: “¿Cómo vamos a ahorrar algo que no tenemos?”.

A su juicio, “pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad y trasladarles la responsabilidad por las fallas agrava el abuso que ya padecen”.

González sostuvo que la recopilación de información sobre los cortes permite ampliar la evidencia disponible sobre la situación del sistema eléctrico y exigir respuestas ante las deficiencias del servicio.

Me reuní con el equipo de @LaRepublica_tv y la @ddhhenaccion, para conocer DatAvenger, una iniciativa para recoger y documentar reportes ciudadanos sobre las fallas eléctricas en todo el país.



Su balance de septiembre registró interrupciones de una duración promedio de siete… pic.twitter.com/7deWxoTU11 — Edmundo González (@EdmundoGU) October 9, 2026