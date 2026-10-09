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Fiscalía de USA defiende nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: «Causaron un daño generacional a Venezuela»

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Fiscalía de USA defiende nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: «Causaron un daño generacional a Venezuela»
Fiscalía de USA defiende nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: «Causaron un daño generacional a Venezuela»

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York defendió este jueves las acusaciones de conspiración para cometer torturas y narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Representantes del Ministerio Público aseguraron que las prácticas represivas provocaron un daño «generacional» en Venezuela y perjudicaron gravemente a ciudadanos estadounidenses.

Fiscalía de USA defiende nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: «Causaron un daño generacional a Venezuela»

El fiscal principal James M. McDonald expresó su agradecimiento a los organismos policiales involucrados. Durante sus declaraciones, ratificó el compromiso de las instituciones para garantizar que haya justicia en el caso.

A las puertas del tribunal federal neoyorquino, McDonald sostuvo que Maduro y Flores recurrieron al asesinato, las descargas eléctricas, la asfixia y abusos sistemáticos para «silenciar a la oposición política» durante más de dos décadas.

«A los venezolanos y estadounidenses que han sufrido como resultado de esta conspiración que estamos alegando, lo vemos y no vamos a parar hasta reivindicar a las víctimas de estos terribles tratamientos en el exterior», acotó.

El funcionario reveló además que varios integrantes de la red criminal ya admitieron su responsabilidad. Estos testimonios respaldan los señalamientos presentados ante el tribunal.

La pronunciación oficial ocurrió luego de que el juez rechazara la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores. Durante la jornada, manifestantes congregados ante la sede judicial exigieron la excarcelación de la exprimera dama bajo la proclama: «Cilia aguanta, el pueblo se levanta».

El documento acusatorio desprecintado sostiene que ambos procesados colaboraron con cárteles y grupos armados para introducir sustancias ilícitas en territorio estadounidense. La Fiscalía remarcó que perseguirá estas actividades delictivas «sin importar el tiempo transcurrido».


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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