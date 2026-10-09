Revelan nuevos detalles sobre la detención del jefe de Cuadrantes de Paz en La Guaira al no auxiliar a motorizado.

Salieron nuevos detalles sobre la detención del funcionario Iván José Hernández Nieves, primer comisario de la Policía de La Guaira y jefe de los Cuadrantes de Paz en la entidad, por la presunta omisión al socorro de un motorizado que perdió la pierna en un accidente.

Videos que circulan en redes sociales captaron el momento en que Hernández se negó inicialmente a trasladar al motorizado en su patrulla. Los familiares del afectado presentaron una denuncia ante las autoridades locales.

Poco después del siniestro, Hernández quedó a la orden de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial de la Policía de La Guaira. La oficina de desviaciones policiales evaluó el caso y determinó la presunta omisión de socorro.

Tras su detención, Hernández fue puesto en manos de la Fiscalía. Según la reportera Amy Torres, será presentado este viernes ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal de La Guaira.

Reportes extraoficiales indican que Hernández se negó en un principio al traslado, bajo el argumento de que se debía completa la reseña policial. También dijo que debían llegar las unidades de tránsito y una ambulancia.

ESTADO DEL MOTORIZADO

Por su parte, el motorizado, identificado como Mario Ovalles, de 26 años, involucrado en el accidente sufrió la amputación traumática de la pierna derecha. Fue trasladado al hospital Periférico de Pariata, en donde permanece internado y estable.

«Está en observación, le pusieron cuatro calmantes y no pudo dormir toda la noche», dijo su hermana al medio regional La Verdad de Vargas. Ahora esperan resultados de estudios médicos para determinar si debe regresar al quirófano.

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Un joven motociclista sufrió la amputación traumática de su pierna derecha tras colisionar contra un camión en la avenida El Ejército de Catia la Mar, hecho que generó momentos de tensión luego de que los funcionarios policiales presentes en el sitio se negaran inicialmente a trasladarlo a un centro de asistencial. El hecho provocó la protesta de familiares y transeúntes que exigieron la inmediata atención médica del herido hacia el Hospital Periférico de Pariata. Video: @LaVerdadVargas — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 8, 2026



La familia del motorizado también condenó el accionar del comisario Hernández, a quien acusaron de negarse a trasladar al joven en su patrulla.

El motorizado es oriundo de la localidad de Carayaca y trabajaba como soldador en una nueva tienda que construyen en Maiquetía. Es padre de dos niños.