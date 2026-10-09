Con el firme propósito de redefinir el rol de la tercera edad en el aparato productivo de la región insular, la Asociación Civil de Adultos Mayores (Asomayor) y el gremio empresarial unificarán esfuerzos para desarrollar el anteproyecto de la Ley Regional de Economía Plateada en el estado Nueva Esparta.

Impulsan Ley Regional de Economía Plateada en Nueva Esparta

El anuncio fue realizado por Absalón Davis, presidente de Asomayor, quien detalló que esta iniciativa toma como pilar fundamental la pionera ordenanza municipal aprobada previamente por el Concejo Municipal de Maneiro. El objetivo central es ampliar el alcance de la Economía Plateada a escala regional, sirviendo de modelo replicable para el resto de las jurisdicciones de todo el país.

Propuestas técnicas y jurídicas

El planteamiento normativo se está articulando de manera directa con Gabriel Briceño, presidente de Fedecámaras Nueva Esparta. Dicha alianza estratégica busca incorporar propuestas técnicas, económicas y jurídicas idóneas para estructurar un marco legal moderno, adaptado a las exigencias y realidades de los nuevos tiempos.

El plan integral contempla dos vertientes principales:

Atención y desarrollo: Enfocada en satisfacer las necesidades específicas del segmento de consumidores seniors o adultos mayores. Impulso al emprendimiento: Promover la integración activa de este segmento demográfico, impulsando su participación como asesores y analistas expertos dentro de las empresas e iniciativas comerciales en la isla de Margarita.

Formación digital y alianzas estratégicas

En el marco de la expansión de la Economía Plateada, también se prevé la consolidación de alianzas estratégicas orientadas hacia la formación digital y el desarrollo de nuevos modelos de negocio dirigidos a la tercera edad.

Al respecto, Luis Antonio Yáñez, representante de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), adelantó que este proceso formativo será canalizado a través de la Dirección de Educación, Startups y Emprendimiento, trabajando de manera coordinada con la Dirección de Economía Plateada y Asomayor.

Davis destacó con orgullo que el municipio Maneiro se convirtió en la primera jurisdicción de Venezuela en legislar formalmente sobre la materia, transformando de manera radical el enfoque asistencial tradicional por uno vanguardista que integra al adulto mayor como un actor económico protagónico y plenamente activo.