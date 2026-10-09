La opositora venezolana María Corina Machado pidió celebrar elecciones presidenciales el próximo año y exigió «transparencia» en el manejo de los ingresos provenientes de la venta de petróleo, actualmente bajo supervisión de Estados Unidos, durante una entrevista concedida al Financial Times.

FT: Machado dice que «respaldaría» la propuesta de celebrar elecciones el 24 de julio

Machado afirmó que «existe tiempo suficiente para organizar los comicios en julio» y reconoció que mantiene «diferencias» con Washington sobre el ritmo y los plazos de la transición democrática en el país.

«Las cosas podrían avanzar más rápido y de forma constante sin riesgo de inestabilidad en el país», sostuvo. Añadió que, a su juicio, las diferencias con Estados Unidos se centran en el ritmo y el momento de ejecutar el proceso, y aseguró que está preparada para avanzar.

La dirigente opositora, quien reside actualmente en Panamá, defendió que el objetivo compartido por Washington y los venezolanos debe ser convertir al país en una democracia estable. A su juicio, esa es la única vía para garantizar que la transición sea sostenible.

Machado propone elecciones para el 24 de julio

Machado expresó su respaldo a la propuesta de celebrar elecciones el 24 de julio de 2027, fecha del natalicio de Simón Bolívar, considerado el libertador de Venezuela.

«Bolívar es el libertador de Venezuela y una figura que une a nuestra nación y a muchas otras de la región, así que creo que es una fecha hermosa», manifestó.

Aunque el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha expresado su intención de que Venezuela avance hacia una transición política, hasta ahora no ha establecido un calendario electoral. Washington respaldó a Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Nicolás Maduro y actualmente ejerce la presidencia encargada.

La dirigente también reclamó mayor «claridad» sobre los recursos que Estados Unidos ha administrado desde enero, procedentes de las ventas de petróleo venezolano.

Washington no ha divulgado cuánto dinero ha recaudado ni cuánto ha desembolsado a partir de esas operaciones. Consultada sobre la necesidad de hacer pública esa información, Machado respondió: «Por supuesto, y creo que es algo que el pueblo venezolano también exige».

Asimismo, sostuvo que un «gobierno legítimo podría atraer inversiones de gran escala para el país».

La dirigente opositora no ha vuelto a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Según su equipo, durante los últimos meses «ha intentado regresar al menos siete veces», pero los viajes se cancelaron a última hora por motivos que, de acuerdo con la información publicada, no fueron explicados.

«Es obvio que el régimen no quiere que regrese», afirmó Machado. Sin embargo, descartó que Estados Unidos esté bloqueando su retorno y aseguró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le ha manifestado tanto pública como privadamente que tiene derecho a volver a Venezuela.

«Creo que Estados Unidos entiende que mi presencia en Venezuela sería una clara señal de que el plan de transición está funcionando», agregó.

Machado se encuentra fuera del país desde diciembre, cuando viajó para recibir el Nobel de la Paz. En enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una operación nocturna. El exmandatario y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en Nueva York a la espera de un juicio por cargos relacionados con narcotráfico, que ambos niegan. Esta semana, las autoridades estadounidenses añadieron acusaciones de conspiración para «torturar». El inicio del juicio está previsto para 2027.

Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize laureate María Corina Machado says she is working to return to Venezuela to help with the country’s transition to democracy.https://t.co/P3F3M8VFzC pic.twitter.com/JD24gYSbwi — Financial Times (@FT) October 9, 2026

Durante la entrevista, Machado afirmó que la presencia de Estados Unidos es determinante para la continuidad del actual rumbo político de Rodríguez. «La presencia de Estados Unidos es lo que mantiene a Rodríguez en su lugar y moviéndose en una sola dirección», señaló.

Por su parte, el presidente estadounidense describió a Machado a principios de esta semana como «una mujer excelente» y volvió a referirse a la medalla del Nobel de la Paz que ella le entregó durante su encuentro en enero.

Machado afirmó que el galardón tuvo un efecto unificador entre los venezolanos, al llegar en uno de los momentos más difíciles de la represión política.

«Fue como una inyección de fuerza porque sentimos que no estábamos solos», expresó.