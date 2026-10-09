Pagan bono de más de 700 dólares por Patria: ¿quiénes lo reciben?.

El gobierno inició este martes la entrega del «Bono de Contingencia 2026», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

De acuerdo con información publicada en el canal de Telegram Patria Digital, el monto otorgado es de 652.500 bolívares, unos 746,68 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este subsidio va dirigido exclusivamente a las familias en situación de vulnerabilidad que resultaron impactadas por los terremotos del pasado 24 de junio, los cuales afectaron gravemente a varios estados del país.

Los ciudadanos seleccionados para recibir este subsidio económico serán notificados mediante un mensaje de texto masivo a través del número corto 3532 o mediante una alerta directa en la aplicación digital veMonedero.

Pagan bono de más de 700 dólares por Patria

El estado La Guaira concentra una parte importante de la destrucción material y humana tras los potentes movimientos telúricos. De acuerdo con los balances de las autoridades, la cifra de fallecidos supera las 6.500 personas en el territorio nacional.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, señaló el pasado mes de julio que este programa de asignaciones directas está diseñado para facilitar a las familias la cobertura inmediata de sus requerimientos más críticos de movilización, alimentación y subsistencia general durante la actual coyuntura.