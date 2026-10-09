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Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood
Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood

Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood.

 El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood

El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen «consecuencias graves», de acuerdo con declaraciones a medios locales.

El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.

Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.

El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró «obvio» que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: «No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre».

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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