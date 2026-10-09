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«Torturó a más de una docena de estadounidenses»: Director del FBI reitera compromiso con la Justicia tras nueva imputación a Maduro

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«Torturó a más de una docena de estadounidenses»: Director del FBI reitera compromiso con la Justicia tras nueva imputación a Maduro
«Torturó a más de una docena de estadounidenses»: Director del FBI reitera compromiso con la Justicia tras nueva imputación a Maduro

Kash Patel, director del FBI, destacó el compromiso de la agencia con la justicia y la rendición de cuenta en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes hoy recibieron nuevas imputaciones, esta vez por conspiración para cometer tortura, acusaciones que se suman a la causa abierta por narcotráfico.

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«Torturó a más de una docena de estadounidenses»: Director del FBI reitera compromiso con la Justicia tras nueva imputación a Maduro

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«Estos cargos reflejan el compromiso de este FBI y este Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos», afirmó Patel en una publicación en X.

Patel remarcó que más de una docena de ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de las torturas instrumentalizadas por Maduro.

«Como se alega en la acusación, el régimen de Maduro sometió a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia del gobierno venezolano —incluyendo drogas, electrocución, agresión sexual y más. Ahora responderán por sus crímenes«, indicó.

Asimismo, vinculó el proceso judicial con el operativo estadounidense desarrollado en enero de 2026, mediante el cual se ejecutó la aprehensión de Maduro y Flores en territorio venezolano para su posterior traslado a Nueva York.

Patel catalogó dicho procedimiento como una de las intervenciones policiales más complejas de la historia reciente del país. Subrayó que se requirió un prolongado esfuerzo de articulación, diseño estratégico y ejecución entre diversas agencias gubernamentales.

«Una operación que requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución impecable a través de múltiples componentes del gobierno federal», señaló.

Las aseveraciones de Patel ocurren luego de que la Fiscalía formalizara un pliego acusatorio supletorio contra la pareja, en el que se incorporaron nuevas imputaciones vinculadas a actos de tortura.

Nuevos cargos contra Maduro y Flores

Nicolás Maduro fue acusado este jueves, 8 de octubre, por autoridades estadounidenses de nuevos cargos, relativos a conspiración para torturar a venezolanos y a algunos estadounidenses con el propósito de perpetuarse en el poder. Esta imputación se suma a las que ya encaraba por narcotráfico.

Según detalla la acusación formal revisada, Maduro autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un esquema diseñado para emplear la detención arbitraria, la violencia y los tratos crueles como mecanismos de represión política.

Las nuevas acusaciones también son atribuidas a la esposa de Maduro, Cilia Flores.

El documento señala a la mujer de buscar mantenerse a ella y a Maduro en el mando aterrorizando a supuestos opositores mediante persecución y violencia. En el marco de estas directrices gubernamentales, miles de venezolanos sufrieron acoso, amenazas, arrestos, agresiones, torturas e incluso ejecuciones, dice la acusación.

Entre las prácticas documentadas destacan descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Según la denuncia, Maduro avaló diversos métodos de tortura e incluso llegó a amenazar con asesinar al hijo de un prisionero como forma de amedrentamiento psicológico.

De acuerdo con la información que ha ido trascendiendo paulatinamente, el documento de la nueva imputación detalla prácticas de tortura como descargas eléctricas en los genitales, amenazas de violación y asesinato de familiares, palizas, privación de sueño, etc.


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