Ucrania atacó por segunda vez en dos días el puente de importancia estratégica que une el sur de Rusia con Crimea, según declaró este martes el gobernador de la península del mar Negro, respaldado por Rusia, en lo que fue el mayor ataque con drones ucranianos de la guerra, según datos del Ministerio de Defensa.

Al menos dos muertos y tráfico suspendido tras el segundo ataque de Ucrania al puente de Crimea

El gobernador Sergei Aksyonov declaró, según Reuters, que dos personas murieron en el ataque a Crimea, territorio que Rusia se apoderó y anexó a Ucrania en 2014, y que el tráfico en el puente se había suspendido. Ucrania no emitió comentarios de inmediato.

El puente de Crimea, una vía férrea y carretera de 19 kilómetros (12 millas), ha sido utilizado en el pasado como una ruta de suministro clave para las fuerzas rusas en Ucrania y es ampliamente considerado como uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos del presidente ruso Vladimir Putin.

El Kremlin declaró el lunes que el primer ataque contra el puente esta semana solo causó daños menores. El martes no estaba claro de inmediato la gravedad de los daños sufridos por el puente en el segundo ataque.

Según las agencias de noticias estatales, las fuerzas de defensa aérea rusas habían repelido el mayor ataque con drones ucranianos contra Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022.

El Ministerio de Defensa informó que 1.441 drones fueron derribados en 22 regiones, superando la cifra del lunes de 1.336, que ya había establecido un nuevo récord, según datos del ministerio.

Los sistemas de defensa aérea repelieron un ataque masivo con drones contra las zonas industriales de Ufa y Salavat, en la región rusa de Bashkortostán, donde se ubican varias refinerías de petróleo, según informaron los medios estatales, citando a funcionarios locales.