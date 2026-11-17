Monseñor Raúl Biord, arzobispo de Caracas, manifestó su anhelo de que el papa León XIV incluya a Venezuela en una próxima visita apostólica, luego de acompañarlo en su reciente recorrido por Perú, donde el pontífice reencontró a comunidades que marcaron su formación sacerdotal.

Arzobispo de Caracas pide que el papa visite Venezuela tras emotiva gira por Perú

Arzobispo de Caracas pide que el papa visite Venezuela tras emotiva gira por Perú

En declaraciones difundidas por la Arquidiócesis de Caracas en Instagram, Biord describió la experiencia como profundamente conmovedora, al ver al Santo Padre regresar a los lugares donde fue joven sacerdote, misionero y obispo. «Ha sido realmente muy emotivo ver que el Papa, el sucesor de San Pedro, regresa a sus orígenes», señaló.

El viaje, que abarcó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, incluyó multitudinarias celebraciones y encuentros con sacerdotes, religiosos y representantes de comunidades indígenas. León XIV, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 antes de asumir responsabilidades en la Santa Sede.

Biord citó una frase que atribuyó al pontífice durante sus encuentros: «Aquí con ustedes aprendí a ser sacerdote, aprendí a ser obispo«. Además, destacó el mensaje del Papa hacia las poblaciones más necesitadas y alejadas de los centros urbanos, subrayando la importancia de anunciar el Evangelio en las periferias.

Al cierre de su balance, el arzobispo expresó su esperanza de recibir pronto al pontífice en suelo venezolano: «Lo esperamos en Venezuela con mucho cariño. Que sea bien pronto y que la Virgen de Coromoto nos conceda esa gran gracia».

Con información de Noticiero Digital.