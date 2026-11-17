Un nuevo descarrilamiento se produjo en España a pocos días de que Pedro Sánchez calificara como «seguro» el sistema ferroviario.çUn nuevo descarrilamiento se produjo en España a pocos días de que Pedro Sánchez calificara como «seguro» el sistema ferroviario

Un nuevo descarrilamiento se produjo en España a pocos días de que Pedro Sánchez calificara como «seguro» el sistema ferroviario

Un tren de mercancías descarriló durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Ávila, en España. El accidente dejó al maquinista con heridas leves y obligó a suspender temporalmente el servicio entre dos municipios de la Comunidad de Madrid.

Fuentes del servicio de Emergencias de la región informaron que el conductor sufrió dolores en la espalda. Tras recibir asistencia, fue trasladado a un hospital para una evaluación médica.

Las autoridades indicaron que las lesiones no revisten gravedad. Por el momento, la información facilitada no precisa las causas del descarrilamiento ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

La interrupción ferroviaria afecta el tramo comprendido entre Robledo de Chavela y Zarzalejo. Esta situación repercute en las conexiones de pasajeros entre Madrid y Ávila.

Renfe suspende el servicio y Adif activa autobuses

La empresa pública ferroviaria Renfe confirmó la interrupción del servicio a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció la activación de un plan alternativo de transporte por carretera. La medida busca facilitar los desplazamientos de los pasajeros afectados por la suspensión de los trenes.

El operativo permitirá mantener las conexiones mediante autobuses mientras se resuelve la incidencia en la infraestructura ferroviaria.

El descarrilamiento ocurrió durante la madrugada, aunque las autoridades no detallaron cuánto tiempo permanecerá interrumpida la circulación en el tramo afectado. Tampoco se han divulgado datos sobre posibles daños materiales adicionales o el número de vagones involucrados.

La incidencia vuelve a poner atención sobre la operatividad de la red ferroviaria española, después de otros accidentes graves registrados durante 2026.

España registra otros accidentes ferroviarios graves en 2026

El incidente se produce después de dos siniestros ferroviarios que, según los datos proporcionados, dejaron numerosas víctimas mortales este año.

En enero, una colisión entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, causó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

En el accidente estuvieron involucrados un tren Alvia de Renfe, que cubría la ruta entre Madrid y Huelva, y un convoy de Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid.

El siniestro también obligó a interrumpir temporalmente las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía.

Posteriormente, el 28 de octubre, otro accidente ocurrió en Urda, provincia de Toledo. El balance reportado fue de 69 fallecidos y más de 200 heridos.

De acuerdo con la información suministrada, en ese caso un tren AVE de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la misma vía. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones.

A diferencia de esos siniestros, el descarrilamiento registrado entre Madrid y Ávila dejó únicamente un maquinista con lesiones leves, según el reporte de Emergencias.