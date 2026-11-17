Trump llega a Filipinas para una gira por Asia con acuerdos económicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Filipinas el martes, donde tenía previsto reunirse con socios regionales, hablar de comercio y buscar un respiro de una serie de reveses en casa, que van desde una gran interrupción en el tráfico aéreo estadounidense hasta un escándalo que ha sacudido a la industria mundial de la IA.

Trump llega a Filipinas para una gira por Asia con acuerdos económicos

Manila, la capital filipina, es la primera parada de Trump en un viaje de tres días que más tarde lo llevará a China para unas históricas conversaciones nucleares trilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, y, según Trump, potencialmente para una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reportó AP News.

Se trata del primer viaje al extranjero de Trump desde que su partido sufrió duras pérdidas en las elecciones de mitad de mandato. Tanto la Casa Blanca como el mercado bursátil se han visto sacudidos por la salida de Jensen Huang de Nvidia la semana pasada, después de admitir una relación extramarital con una presunta agente del gobierno chino. Beijing ha dicho que no estuvo involucrado.

Mientras bajaba las escaleras del Air Force One, Trump levantó el puño. Un niño le entregó pequeñas banderas estadounidenses y filipinas, que Trump agitó y luego hizo girar en grandes movimientos circulares mientras sonreía. El presidente de Estados Unidos fue recibido por una banda de música que tocaba “YMCA” mientras caminaba hacia un helicóptero que lo esperaba.

Las primeras horas de Trump en Filipinas incluirán toda la puesta en escena tranquilizadora del aliado con tratado más antiguo de Washington en Asia, incluida una recepción con cócteles y una cena con otros líderes mundiales, un paréntesis frente a algunos de los asuntos más espinosos en casa. Será agasajado la noche del martes en una gala como “invitado de honor” en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.