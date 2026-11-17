Un pesquero identificado como F/V Las Marías fue interceptado cerca de La Vela de Coro, estado Falcón, durante un operativo multinacional contra el tráfico de drogas en aguas del Caribe. La intervención dejó cuatro tripulantes detenidos y el decomiso de aproximadamente 4,2 toneladas de marihuana, de acuerdo con reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (Jiatf South).

Interceptan pesquero con más de cuatro toneladas de marihuana cerca de las costas de Falcón

Interceptan pesquero con más de cuatro toneladas de marihuana cerca de las costas de Falcón

La operación comenzó cuando una aeronave de patrullaje marítimo de Países Bajos detectó la embarcación mientras navegaba cerca del litoral venezolano. Posteriormente, una lancha interceptora de la Marina Real neerlandesa realizó el abordaje y aseguró a los cuatro ocupantes.

Reportan cerca de 800 kilos que no pudieron ser recuperados

De acuerdo con la información difundida por Jiatf South, durante el procedimiento fueron recuperadas 9.261 libras de marihuana, equivalentes a unos 4.200 kilogramos. Sin embargo, otras 1.764 libras —alrededor de 800 kilogramos— quedaron sin recuperar debido a preocupaciones de seguridad durante la intervención.

De esta manera, el cargamento total reportado rondaría las cinco toneladas, aunque la cantidad efectivamente incautada fue de aproximadamente 4,2 toneladas.

Cooperación internacional en el Caribe

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur indicó que sus labores de detección y vigilancia aérea y marítima respaldan las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Por su parte, el Comando Sur de USA (Southcom) destacó la cooperación con sus aliados internacionales para combatir las redes dedicadas al narcotráfico en la región.

«Trabajando con nuestros socios para desmantelar las redes narcoterroristas en todo el Caribe», publicó el organismo militar en su cuenta oficial de la red social X.

Las autoridades de USA no divulgaron en el reporte los nombres ni la nacionalidad de los cuatro tripulantes detenidos, tampoco precisaron cuál sería el procedimiento judicial posterior a la intercepción.

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Con información de 2001.