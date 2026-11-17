Shakira ofrecerá dos fechas en Venezuela con entradas desde 60 dólares.

La estrella colombiana Shakira confirmó que su esperada llegada a Venezuela contará con dos fechas, pautadas para los días 16 y 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, con boletos que arrancan desde los 60 dólares.

La información fue dada a conocer de manera oficial a través de las redes sociales de las agencias de entretenimiento que promocionan el evento, Invershow y Fenix Entertainment, responsables de traer el espectáculo «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» al país tras más de una década de ausencia de la intérprete barranquillera.

Shakira ofrecerá dos fechas en Venezuela con entradas desde 60 dólares

De acuerdo con el anuncio difundido en las plataformas digitales de ambas productoras, quienes deseen asegurar su asistencia a cualquiera de las dos presentaciones deberán estar atentos a la preventa general, que iniciará este jueves 19 de noviembre a partir de las 10:00 a. m. a través de la plataforma oficial dispuesta para la boletería (MiTickera).

Con este doble encuentro en el recinto deportivo más grande de la capital, el público venezolano se prepara para disfrutar de un recorrido por los más grandes éxitos de la artista y los temas de su más reciente producción discográfica.