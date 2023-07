¿Quién es la profesora venezolana que todos quieren seguir en TikTok?

La profesora venezolana Yohary Michell se destaca en Tiktok por sus videos en los que canta y reflexiona sobre la vida, ganando así muchos seguidores.

A pesar de trabajar como docente en una escuela de aviación, Yohary ha llamado la atención por su belleza natural y su carisma en pantalla.

A pesar de críticas sobre su vestimenta en clases, la profesora es defendida por usuarios que argumentan que su belleza no debería afectar su capacidad docente.

Yohary ha demostrado que dar clases a los jóvenes es una parte esencial de su vida, y sigue publicando contenido regularmente en TikTok.

Otras profesoras han sido despedidas por la institución por compartir contenido sensual en redes sociales, por lo que este caso no es aislado.

Las autoridades escolares descubrieron la cuenta de Instagram de Yeimmy Isaza y vieron las fotos que publicaba, lo que llevó a su despido en 2022.

¿Quién es la profesora de TikTok?

Aunque lo que llama la atención, es su vestuario para hacer clases, pues ella tiene una figura que destaca por su belleza natural.

Sin embargo, la docente realiza clases en una escuela de aviación, en especial, a funcionarios que hacen tareas de sobrecargo.

En paralelo, pese a los comentarios machistas en su contra, varios usuarios salieron en defensa de la tiktoker. “Y que culpa tiene ella , si es bella e inteligente”, le escribió una usuaria.

“Por qué no había profesoras así en mis tiempos”, “Yo repito la primaria con una profe así”, “Así no aprendemos nada, es imposible concentrarnos en otra cosa que no sea la profesora”, o “Con gusto repaso las matemáticas”.

Por otro lado, a pesar de las críticas en su contra, Yohary sigue publicando contenido, además, demuestra a menudo que dar clases a los jóvenes es parte esencial en su vida y que no solo es una anécdota.

La moda de las profesoras tiktokers

Igualmente, hay diversos casos de despido que involucra a una profesora por compartir contenido sensual en redes sociales.