+VIDEO | Machado: Militares me dicen que no estoy sola

En una entrevista concedida al programa La Tarde de NTN24 con la periodista Idania Chirinos, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró tener el apoyo de algunos militares.

«Cuando los militares me ven muchos lloran, rezan, me piden que no los abandone, y me dicen que no estoy sola, que me van a proteger. Los testimonios son conmovedores», dijo.

Aseguró también que las divisiones que el chavismo intentó hacer, ha ido «galvanizando y uniendo de una manera profunda».

María Corina Machado

Es una política, exdiputada, fundadora del movimiento político Vente Venezuela, cofundadora de la asociación civil Súmate e integrante, junto con Antonio Ledezma y Diego Arria, de la plataforma ciudadana Soy Venezuela.

Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda, iniciando su mandato en enero de 2011, convirtiéndose en la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela.2

Es precandidata presidencial por Vente Venezuela en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023,9​ aunque el 30 de junio de 2023, fue inhabilitada políticamente por quince años por la Contraloría General de la República de Venezuela, tras una solicitud del político y diputado José Brito.