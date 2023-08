Diosdado y su burlita contra las primarias: ofrece cajas para la votación

Cabello calificó a Henrique Capriles como “un miserable” que “se victimiza”, en referencia a los ataques sufridos por el exgobernador de Miranda.

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, prosiguió este miércoles con sus ataques contras las primarias de la oposición, pero esta vez se burló ofreciendo cajas de cartón para el proceso.

“Yo tengo una oferta para la oposición 2 cajas por el precio de una, 2×1, porque yo no hallo que hacer con esas cajas, Marleny (Contreras), me dijo ‘esas cajas no las quiero más en la casa porque traen cucarachas, te las llevas’, es más puedo llegar a 5 por el precio de 2”, satirizó, en su programa Con el Mazo Dando.

Afirmó que la participación en las primarias opositoras será muy baja, por lo que los organizadores terminarán quemando los votos. “Todos van a llevar una caja de fósforo en el bolsillo”, afirmó.

Según Cabello esa elección está organizada para dejar por fuera a 90% del padrón electoral.

“Aunque ellos han calculado 5 minutos por elector, yo de manera generosa, voy a sacar el cálculo con base en 2 minutos, en los 3.000 centros de votación, 5.000 mesas que han dicho tendrá este proceso, durante 10 horas, esto da como resultado 300 personas por mesa para un total máximo de 1.5 millones de personas”, sentenció.

Igualmente, se refirió a los ataques contra los candidatos a la contienda del 22 de octubre.

“Ojalá no le pase nunca nada porque los queremos de testigos para que en 50 años se den cuenta que aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana”, expresó.

“Que Ramos Allup viva hasta los 150 años, ya lleva 120 más o menos, para que vea”, apuntó.

Se mofó también del anuncio de María Corina Machado de llevar estas agresiones ante instancias internacionales, pero dijo que si quiere que “se lleve un video, le puedo prestar uno del Mazo o se lo hago aquí, de las veces que pidió invasiones contra este país”.

Contra Capriles

Asimismo, desestimó las quejas del otro candidato, Henrique Capriles y de él dijo: “es un miserable que se victimiza ante el país de manera irresponsable”.

“Jamas escuché a Capriles lamentar cuando al Presidente de la República, Nicolás Maduro, le pusieron una bomba que le explotó y la vio todo el mundo. Él se fue a plaza Altamira para llamar a un Golpe de Estado y ahora le asombra todo lo que ellos mismos sembraron y se siente capaz de compararnos a nosotros con Ecuador”, denunció.

Y añadió que “Venezuela estaría como está Ecuador en este momento, si alguno de los personajes de la derecha gobernara, pero aquí no van a gobernar ni ahora ni mañana ni nunca”.

También habló de una supuesta reunión entre María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.

“Yo dije aquí de la reunión escondida de Juan Pablo Guanipa y la señora María Machado, aunque no es mi problema y no quiero meterme en ese rollo, pero si lo quieren creer, lo creen, yo sólo les doy la dirección sobre donde se reunieron: Urbanización La Estrella, avenida 11B, parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia. Allí se reunieron y no digo más”, precisó.

El viaje a Cuba

Cabello desestimó los comentarios contra su reciente viaje a Cuba.

“La oposición en sus tesis, teoremas dijeron que yo estaba enfermo, que me había ido para allá a despedirme, pues, después que Díaz-Canel y yo nos íbamos para Estados Unidos a entregar a Nicolás”, comentó.

“Ellos terminan creyéndose sus propias mentiras (…) todos nos vamos a morir, a menos que alguien se vaya a quedar para semilla. Ellos juegan a su futuro a que alguien se muera, imagínense ustedes”, apuntó y enfatizó que “gracias a Dios estoy bien sano”.