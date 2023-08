Nueva Esparta FC iguala sin goles en la isla ante Miranda

En un duelo muy parejo, Nueva Esparta FC y Deportivo Miranda sellaron un empate 0-0 en la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga FUTVE 2, disputada en la isla de Margarita, en la Cancha La Victoria del Complejo Deportivo Dynamo FC de Los Robles.

Tras este compromiso, los insulares alcanzan la mitad de esta segunda etapa con 5 empates y 2 derrotas. Ahora con 7 juegos por disputar y en la última plaza de la tabla buscarán enderezar el rumbo para clasificar nuevamente a la postemporada de la Segunda División Nacional.Juego trabadoUna vez rodó el balón en suelo insular, ambas oncenas dejaron en claro que no querían ceder espacio entre sus líneas y solamente desde la pelota parada los margariteños incomodaron a su rival, pero no remataron a puerta con claridad.Mismo libreto para el equipo visitante, que pudo amenazar a los de casa con varios tiros de esquina, pero la defensa local respondió despejando el peligro por los aires. Yéndose ambos conjuntos al descanso sin hacerse daño.Mayor tenencia, constante amenazaRecién iniciado el segundo tiempo, el equipo isleño salió a la cancha con mayor agresividad, se apoderó del balón e intentó -en ocasiones con éxito- aproximarse al arco contrario a través de sus extremos.Por esa vía, conseguirían las tres oportunidades más claras del compromiso, un mano a mano del margariteño Jhon Velásquez detenido por el guardameta mundialista con la vinotinto Sub-17 (74’), Diego Ochoa; un remate potente cerca del arco, que despejó Ochoa nuevamente a Velásquez (90’), y un disparo desde el vértice del área hecho por Freiver “Choco” Ruíz que se fue a centímetros de la portería mirandina (88’).Luego de 6 minutos adicionales, ninguno de los dos equipos pudo convertir el tanto definitivo y partirán la siguiente semana (domingo 27 de agosto) a Caracas con sed de revancha para enfrentarse de nuevo en la próxima jornada 8. ‘‘Queremos estar en lo más alto’’Pese a no saborear la victoria en estas primeras 7 fechas, el equipo neoespartano no deja de creer en que restan 7 partidos más en los que se puede dar vuelta a esta mala racha. Precisamente el defensor y reciente incorporación del equipo, Daniel Stirpe, habló sobre el contexto actual que embarga al equipo.‘‘Fue un partido muy aguerrido, pero un empate agridulce. Sabemos que estamos en una situación en la que todos queremos y merecemos estar más arriba en la tabla lo más pronto posible’’, expresó el defensor carabobeño.Asimismo, Stirpe afirmó: ‘‘Hay posibilidades de clasificar y meternos en la pelea, aún no hay nada decidido porque el grupo está muy parejo. Pero confiamos en el trabajo que hacemos durante la semana y en que las cosas van a salir en esta segunda vuelta’’.Ficha TécnicaNueva Esparta FC (0): 22. Geykel Parra (Por), 2. Jesús “Chuga” Rodríguez, 14. Rodrigo Romero, 19. Daniel Stirpe, 15. Luis Carlos Márquez, 18. Luis Chiquillo (8. José ‘Chemy’ Velásquez 81’) 6. Luis Torres (11. Miguel Salas 70’), 34. Juan Campos (30. Luis Felipe Bandez 70’), 10. Freiver “Choco” Ruíz ©, 17. Eduin Padilla (28. Salim Ilbeh 81’), 9. Jhon VelásquezSuplentes sin jugar: 1. Josué Agüero (Por), 3. Wesly Sánchez, 16. Christofer Navarro, 21. Kevin Ramos, 27. Santiago Escorihuela, 29. Jeison Millán González, 31. Fabricio Lunar.Deportivo Miranda (0): 12. Diego Ochoa, 6. Luis Carrillo, 20. Andrés Maldonado, 4. Javier Maldonado, 3. Julio Da Silva, 26. Bryant Albizo (32. Diego Rinaldi 70’), 5. Abraham Manzo, 30. Radames Davis, 29. Dhylan Castillo (14. Andrés Hernández 56’), 9. Rodrigo Febres )7. Santiago de Sousa 78’), 10. Miguel Morena © (17. Abraham Chacón 70’)Suplentes sin jugar: 1. Yondairo Amador, 15. Jhonney Duarte, 28. Antony Trujillo, 18. Ernesto MartínezAmonestacionesNueva Esparta FC19. Daniel Stirpe 77’, 18. Luis Chiquillo 80’Deportivo Miranda26. Bryant Albizo 42’, 6. Luis Carrillo 63’, 4. Javier Maldonado 65’, 14. Andrés Hernández 90+7’Terna arbitralÁrbitro: Leinny Rodríguez (Aragua)Asistente 1: Joseph Orellan (Aragua)Asistente 2: Euly Torrealba (Aragua)4to Arbitro: Argelymar Parra (Aragua)Asesor arbitral: Antonio Martínez (Nueva Esparta)Estadio: Cancha La Victoria. Complejo Deportivo Dynamo FC. Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.