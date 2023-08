Venezuela entre los 30 países con más muertes por accidentes de tránsito

Aunque parezca increíble, las distracciones al manejar (teléfono móvil) casi están a la par de las principales causas de accidente de tránsito: exceso de velocidad y consumo de bebidas alcohólicas.

Reventó la alerta tras la muerte de una mujer que se encontraba ejercitándose en la avenida Araure de Chuao, en Caracas, víctima de un arrollamiento por un conductor presuntamente en “estado avanzado de ebriedad”.

En este sentido, Manuel Sánchez, abogado y consultor de seguridad vial para la Corporación Andina de Fomento (CAF), llamó la atención de que en Venezuela mueren alrededor de 11.000 personas al año a causa de siniestros viales, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Explicó en una entrevista concedida a Unión Radio que esta tasa equivale a 40 personas por cada 100.000 habitantes y deja a Venezuela entre los 30 países con las cifras más altas.

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en las personas en edad productiva, entre 25 y 40 años.

Sánchez denunció que para las autoridades del país el tema no es una prioridad, por lo que no hay reportes de cifras oficiales de su parte. “En Venezuela aún no tenemos el primer plan de seguridad vial cuando otros países de la región tienen planes locales y regionales donde se diseñan e instauran acciones efectivas para evitar estas pérdidas de vidas humanas lamentables”, señaló.

Causas y recomendaciones

Entre sus recomendaciones, explicó que las autoridades deben evitar que se crucen los flujos en las vías, que los usuarios vulnerables no se crucen con los vehículos de más impacto. “Los peatones nunca deberían estar en cruces con bicicletas ni con motos ni con carros. Ni las bicicletas en cruce con carros ni vehículos. Las ciclovías son solo para bicicletas, no para peatones, porque pone en riesgo tanto el peatón como el ciclista”, sostuvo.

Por último, señaló que entre las principales causas de los accidentes de tránsito en Venezuela están el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas o drogas y las distracciones al conducir.

Con relación a esta última causa, indicó que incluso está repuntando por el consumo de bebidas alcohólicas. El manejo inadecuado del teléfono móvil al conducir tiene mucho que ver en esto.