DENUNCIAN IRREGULARIDADES en la asignación de cupos para el Campeonato Mundial de Patinaje

Santiago Sequera, miembro de la selección nacional de esta disciplina, ha denunciado que a dos días del viaje le anularon su boleto para “meter a otro deportista”. El joven deportista ha señalado presuntas irregularidades en la asignación de cupos para la participación de la selección de Venezuela en el campeonato Mundial de Patinaje, que se llevará a cabo en Italia.

A través de las redes sociales, Sequera, quien forma parte del equipo nacional de este deporte, ha denunciado que hace un mes, cuando se realizó el llamado para el registro de los atletas, él quedó como el mejor fondista en la categoría juvenil.

“Me acaban de informar que, a dos días del viaje, ya no podré representar a Venezuela en el campeonato del mundo”, ha indicado. El deportista ha argumentado que cumplió con las marcas requeridas y se ganó su cupo.

“Lo que no me parece correcto ni ético es que a dos días del viaje me anularan el boleto para meter a otro deportista, y estoy consternado”, ha denunciado.

Sequera no ha dado más detalles y tampoco ha mencionado al deportista que ahora ocupa su lugar en la selección venezolana.

La justa se llevará a cabo en Montecchio, del 26 de agosto al 3 de septiembre.