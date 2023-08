Al menos 2 muertos en accidente de helicóptero en Florida

Al menos 2 muertos dejó el accidente de un helicóptero de una brigada antiincendios sobre un edificio en el condado Broward, Florida, por causas no determinadas.

Las autoridades dijeron que dos de los ocupantes del helicóptero pertenecían a la Oficina del Alguacil del condado Broward.

Además, hay dos civiles hospitalizados que estaban en el edificio sobre el que cayó la aeronave.

¿Cómo sucedió el accidente?

Por otra parte, los testigos señalaron el helicóptero cayó sobre el edificio residencial de una sola planta en Pompano Beach sobre las 8:45 hora local.

Posteriormente, explicaron que la nave se vio envuelta por humos y llamas. Luego comenzó a girar sin control.

Las imágenes de los canales de televisión mostraron a los bomberos regando con agua el edificio del impacto, en cuyo tejado se veía un gran agujero.

¿Quiénes son los muertos tras estrellarse el helicóptero en Florida?

Además de 2 muertos tras estrellarse el helicóptero en Florida, también registraron dos heridos. El sheriff de Broward, Gregory Tony, identificó al capitán de BSO que murió en el accidente como Terryson Jackson, de 50 años, quien ha estado con la agencia durante 19 años.

“Terryson era una estrella de rock. Era uno de los mejores de nosotros, uno de los más brillantes. Sangró esta profesión por dentro y por fuera todo el día”, dijo el sheriff.

“Hay casi 6.000 personas en esta agencia. No voy a conocer a todo el mundo y no lo he hecho, pero ese hombre que conocí. Lo sabía muy bien. Y el tipo de esfuerzo y compromiso que tuvo para esta comunidad, impecable”.

Por su parte, la portavoz de BSO, Veda Coleman-Wright, confirmó más tarde que trasladaron a las 4 personas a Broward Health North.