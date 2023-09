Migraciones revela el número de venezolanos que han salido de Perú en 2023

Migraciones ha revelado cuántos venezolanos han salido del Perú en los primeros 7 meses de 2023 y cuántos han entrado. La diferencia con año anteriores llama la atención de las autoridades.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha revelado el número de ciudadanos venezolanos que han entrado y salido por los puestos de control migratorio en 2023.En su boletín estadístico migratorio, el ente da a conocer la tendencia del flujo de ciudadanos de este país que declaran su ingreso y salida ante sus funcionarios.Estos datos no recogen los movimientos irregulares de los extranjeros por pasos no habilitados y que evitan el sellado de pasaporte o registro biométrico.

Los puntos de control de Migraciones en Perú (aeropuertos, puestos fronterizos, puertos) donde se registraron venezolanos

Aeropuerto Jorge Chávez LimaTACNA – PCF Santa RosaTUMBES – PCF Tumbes CEBAFPUNO – PCF CarancasPUNO – PCF DesaguaderoPUNO – PCF KasaniCALLAO – PCM Puerto CallaoPIURA – PCF La TinaMADRE DE DIOS – PCF IñapariPIURA – PCF El AlamorLORETO – PCF Santa Rosa IquitosPUNO – PCM Puerto PunoPUNO – CEBAF DesaguaderoPIURA – CEBAF MacaraTACNA – Ferrocarril TacnaLA LIBERTAD – PCM Trujillo AICMPCAJAMARCA – PCF La BalsaTACNA – Ferrocarril TacnaLA LIBERTAD – PCM Trujillo AICMPCAJAMARCA – PCF La BalsaLAMBAYEQUE – PCM Chiclayo AI Jose A Quiñones.MADRE DE DIOS – PCF ShiringayocCUSCO – PCM Cusco AI Alejandro Velasco AsteteAREQUIPA – PCM AI Alfredo Rodriguez BallónPUNO – PCF TilaliLORETO – JZ IquitosLA LIBERTAD – PCM SalaverryLORETO – PCM Río Amazonas balsa Mig. ColombiaLORETO – PCF Cabo PantojaUCAYALI – PCF BreuMADRE DE DIOS – PCF San LorenzoICA – PCM Pisco AI CFREO.AREQUIPA – PCM MataraniICA – PCM Pisco AI CFREOAREQUIPA – PCM MataraniPIURA – JZ PiuraPIURA – PCM Pto Paita.LORETO – PCM Caballococha IquitosLAMBAYEQUE – JZ ChiclayoPIURA – PCM Pto BayovarLORETO – PCF Soplin VargasTACNA – JZ TacnaUCAYALI – PCF PurusTUMBES – PCM A. Pedro Canga RodriguezICA – PCM PiscoPIURA – PCM Pto TalaraMOQUEGUA – JZ Ilo.PIURA – PCF EspindolaPUNO – JZ PunoLORETO – PCM Iquitos AIFSVANCASH – JZ ChimboteUCAYALI – JZ PucallpMADRE DE DIOS – JZ Puerto MaldonadoANCASH – PCM HuarmLORETO – PCF IslandiaLORETO – PCF El estrecho IquitosCUSCO – PCM Cusco AIAVALORETO – PCM ChimboteTUMBES – JZ TumbesAREQUIPA – PCM Arequipa AIARB

El número de venezolanos que han entrado y salido de Perú en 2023

De acuerdo con el boletín migratorio, la nacionalidad venezolana está dentro de la lista de 15 países con más movimientos. De hecho, no figura dentro de las 5 primeras naciones.Los chilenos son por una amplia diferencia quienes entran y salen de Perú constantemente. Mientras que los estadounidenses y ecuatorianos ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.En cuanto a los venezolanos, en lo que va de 2023 se han reportado más salidas que ingresos. Hasta julio de este año 28.785 ciudadanos salieron de Perú de manera regular por los puntos de control fronterizo. Mientras que un total de 21.477 entraron a la nación cumpliendo con lo dictado por la ley peruana.

La diferencia de la entradas y salidas respecto con años anteriores

Respecto al mismo periodo de 2022 el número de salidas es inferior. Hasta julio de ese año, la cantidad de venezolanos que salieron de Perú fue de 29.625. Sin embargo, en entradas la situación cambia. En los primeros 7 meses del año pasado entraron regularmente 17.715 venezolanos. Es decir, 3.762 menos que el mismo periodo de este 2023.

¿Qué necesita un venezolano para entrar y salir regularmente del Perú?

Los venezolanos menores de 60 años no residentes (sin carné de extranjería) ni con permanencia temporal (sin carnet de permiso temporal de permanencia – CPP), deben tener pasaporte vigente y la visa peruana para poder ingresar.Los menores de edad con padres residentes pueden entrar a Perú sin visa. Asimismo los mayores de 60 años con hijos residentes.Los venezolanos con carnet de extranjería (residentes) con prorroga actualizada pueden entrar y salir de Perú libremente con pasaporte, siempre y cuando no superen los 180 días fuera del país por año.Los venezolanos con CPP pueden entrar y salir del país con un permiso de viaje otorgado por Migraciones y que su estancia fuera del territorio no supere los 90 días.