Comisión Nacional de Primaria exhortó a usar sus herramientas para buscar centros de votación #06Sep

Comisión Nacional de Primaria exhortó a usar sus herramientas para buscar centros de votación.

La Comisión Nacional de Primaria exhortó a la ciudadanía a usar solo las herramientas que proporcione esa instancia para hacer la búsqueda de los centros de votación que estarán disponibles el 22 de octubre de 2023, ante la creciente difusión por medio de redes sociales de listados con centros de mesa no confirmados.





“Exhortamos a venezolanos, dentro y fuera del país, a no hacerse eco de buscadores no oficiales de centros y mesas de votación, pues estos no cuentan con las revisiones finales avaladas por este órgano rector y podrían arrojar información imprecisa”, indicaron.



Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria, aseguró que trabajan para ofrecer alternativas confiables de información.



“Solo podemos avalar la información consolidada por nuestro equipo técnico, que en este momento hace revisiones finales a la tabla centro y tabla mesa que estaremos publicando en nuestra página web en las próximas horas, en un buscador verificado”, expresaron.



La Comisión Nacional de Primaria pidió evitar difundir información no oficial “que pudiera generar confusión en el electorado”.



De igual manera, en horas de la tarde de este domingo, a través de su cuenta en X (Twitter), el órgano rector de las elecciones internas de la oposición, publicó el link del buscador oficial de la Elección Primaria, para consultar “dónde te corresponde votar el próximo 22 de octubre”.



Agencia, Noticiero VV