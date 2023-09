Atentado suicida en Pakistán deja al menos 52 muertos #29Sep

Atentado suicida en Pakistán deja al menos 52 muertos. Al menos 52 personas murieron, en un atentado ocurrido este viernes cerca de una mezquita en la ciudad de Mastung, en la provincia pakistaní de Baluchistán, informa el medio local The Dawn.

Otras 50 personas resultaron heridas en la acción, perpetrada por un terrorista suicida, según las autoridades.

Los heridos en estado crítico fueron transportados a la ciudad de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán.

During the celebration of #EidMiladUnNabi in #Mastung,#Balochistan an explosion did near the mosque where 25 people killed and 50 are injured. pic.twitter.com/Z3kkJG0vr5— Matin Khan (@matincantweet) September 29, 2023