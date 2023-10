AN muestra su solidaridad con el pueblo palestino y promueve el diálogo como vía para alcanzar la paz en Gaza.

Venezuela News

Este jueves, en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional (AN), los diputados aprobaron un acuerdo en respaldo al pueblo de Palestina y al diálogo para la Paz en la Franja de Gaza.

La diputada Ilenia Medina, se encargó de presentar el acuerdo y extendió un mensaje de solidaridad por parte del legislativo venezolano con el pueblo en la Franja de Gaza.

Medina resaltó que por primera vez cientos de miles de manifestantes salen a las calles de varios países del mundo a condenar los ataques israelíes sobre el pueblo palestino.

Destacó que ante la reciente escalada de agresiones israelíes sobre Gaza “nos estamos jugando la suerte del mundo en Palestina”.

Durante su intervención ante la plenaria de la AN, Medina mostró cuatro versiones del mapa del territorio palestino. Explicó que así como “ha sido reducido el territorio, ha sido diezmada la población” de Palestina.

Resaltó que los venezolanos “así como defendemos la verdad de nuestro pueblo, tenemos que entender quienes son los que están detrás del exterminio del pueblo palestino”.

La historia tras lo que ocurre hoy

Reino Unido, tras la Segunda Guerra Mundial, decidió entregarle la tierra de los palestinos a los sionistas, detalló la legisladora. Haciendo énfasis, además, en que el sionismo “no tiene nada que ver con la religión judía”.

“Fue una decisión unilateral en 1947 (…) Y no se le preguntó a Palestina si estaba de acuerdo con esa partición”, subrayó Medina.

Al mismo tiempo, precisó que a pesar de que Palestina “sí es un Estado con un territorio, pueblo y organización”, no es reconocido.

“La gran fábula de Naciones Unidas. El mayor fraude de toda la historia”, que creó dos Estados, solo reconoce el de Israel.

Presidente Maduro solidario con Gaza

La diputada Iliana Medina destacó la acción inmediata del presidente de la República, Nicolás Maduro, una vez conocida la agresión que vive el enclave palestino por parte de Israel desde hace 13 días.

Acotó que “contrariamente a algunos que dan vergüenza ajena”, el mandatario venezolano inmediatamente propuso el envío de ayuda humanitaria a Gaza, durante una llamada telefónica al presidente palestino, Mahmoud Abbas.

Entretanto, indicó la legisladora de la AN que “otros hablaron de enviar ayuda humanitaria a Israel”.

Medina también condenó que “todos callan ante el extermino de Israel sobre el pueblo palestino”.

Cabe recordar, que las agresiones israelíes sobre Gaza ya cobraron la vida de más de 3 mil 400 personas.

