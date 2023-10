¿Las juntas regionales de cinco estados están preparadas para las primarias del 22 de octubre?

Los presidentes de las juntas regionales de Zulia, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Monagas han confirmado que el material electoral ya se encuentra en los municipios y está listo para ser distribuido a los centros de votación que estarán activos el próximo domingo 22 de octubre, día de las primarias opositoras. Además, se está llevando a cabo el proceso de contacto con los coordinadores y monitores de los centros de votación para el día de las elecciones, así como el envío de las acreditaciones a los miembros de mesa y testigos seleccionados por la Comisión Nacional de la Primaria.

En algunos estados, como Anzoátegui, se están realizando ajustes logísticos en los puntos de votación, especialmente aquellos que estarán al aire libre, para asegurar la disponibilidad de toldos, sillas, agua y baños. En el estado Miranda, la presidenta de la junta regional, Diana Romero, expresó su confianza en que el proceso se desarrolle con éxito y llamó a la colectividad a votar el 22 de octubre y acompañar y apoyar al personal electoral.

En cuanto a las expectativas de participación, se estima que en el estado Carabobo habrá una participación electoral del 12% al 15% de un padrón de 1.601.130 votantes. El presidente de la junta regional, Manuel Barret, comentó que todo está listo y que solo falta que la gente salga a votar el domingo.

En el estado Anzoátegui, el presidente de la junta regional, Edilicio Amundaray, mencionó que están en proceso de comunicarse con los coordinadores y monitores de los centros de votación y que también están a la espera de los miembros de mesa identificados con sus credenciales. Además, destacó la preocupación por la seguridad en los centros electorales y la espera de colaboración del Ministerio de la Defensa.

La presidenta de la junta regional de Monagas, Decxy Moya, informó que están coordinando charlas de inducción para los monitores y coordinadores de los centros de votación y que cuentan con los miembros de mesa debidamente formados. También aseguró que el material electoral está en cada uno de los municipios y que se espera la participación de más de 1.200 personas en total.

Los presidentes de las juntas regionales de la primaria instan a los ciudadanos a utilizar el buscador de la primaria para saber dónde les corresponde votar. Se ha informado a la colectividad a través de redes sociales, grupos de Whatsapp, ruedas de prensa y entrevistas con medios regionales sobre los detalles del proceso y cómo votar en la boleta.

En cuanto a las renuncias de miembros de las juntas regionales, se reconoce que ha habido dimisiones, pero se afirma que no son un número significativo y que los vacantes han sido cubiertos, por lo que el proceso electoral no ha sido afectado. El presidente de la junta regional de Miranda, Alfonzo Valencia, cree que las amenazas son una etapa superada y que cumplirán con sus funciones hasta el final del proceso. En Monagas y Carabobo no se han recibido amenazas y los equipos originales de las juntas regionales se mantienen hasta el 22 de octubre.