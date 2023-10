Prosperi confirma su participación en las primarias a pesar de las irregularidades

El candidato del partido Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi, ha confirmado su participación en las elecciones primarias de la oposición que se llevarán a cabo este domingo.

En una conferencia de prensa, Prosperi anunció que mantendrá su candidatura para las primarias, a pesar de los rumores que indicaban su posible renuncia después de que solicitara la postergación de los comicios el viernes pasado.

La Comisión Nacional de Primarias (CNP) ha asegurado que el proceso se llevará a cabo según lo planeado. El presidente de la comisión, Jesús María Casal, confirmó esto en medio de la incertidumbre generada por las diversas denuncias sobre la organización del proceso.

En este sentido, el candidato de AD, Carlos Prosperi, expresó su falta de confianza en la gestión de Casal al frente de la CNP debido a las numerosas irregularidades y la falta de respuesta por parte de la comisión.

“No he sentido confianza en el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, no he sentido confianza en cómo se han tomado algunas decisiones”, señaló Prosperi el sábado.

Denuncias por irregularidades

La campaña para las primarias opositoras concluyó el viernes con la solicitud de Prosperi y su partido de posponer los comicios debido a graves irregularidades.

El candidato de Acción Democrática rechazó la desproporción existente en la selección de los miembros de mesa a favor de María Corina Machado. Además, lamentó que varios miembros y testigos de mesa que participarán en el proceso aún no hayan sido acreditados.

“La Comisión no puede permitir que 15 mil miembros de mesa estén identificados con una candidata”, añadió Carlos Prosperi.

El partido Acción Democrática emitió un comunicado instando a posponer el sufragio para evitar la polémica que podría seguir manchando el proceso.

Incluso varios miembros de mesa de diferentes estados denunciaron en redes sociales que no recibieron la preparación técnica ni el material electoral a pocas horas de que comenzara el proceso.

El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, respaldó la preocupación de su compañero y se sumó al llamado para posponer las primarias. Sin embargo, estos reclamos no fueron atendidos por la Comisión Nacional de Primarias, que mantuvo el proceso programado para este domingo 22 de octubre.

Con información de venezuela-news.com