Maduro: Venezuela tiene el potencial para revertir la migración en su totalidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo que el país tiene la posibilidad de revertir la migración de venezolanos, o al menos un alto porcentaje de ella, a medida que la economía nacional se recupera de los embates de la guerra económica y las sanciones.

En el Encuentro de Palenque celebrado en México, en el que participaron al menos once naciones para abordar el tema de la migración, Maduro señaló que las sanciones y la guerra económica han influido directamente en la migración de los venezolanos. Explicó que el año 2022 fue el primero en el que hubo más migración de regreso que salida, y que este año se espera una tendencia similar.

Según cifras proporcionadas por Maduro, alrededor de 2,3 millones de venezolanos han salido del país desde 2015, lo que ha generado una migración principalmente económica sin precedentes en la historia de Venezuela.

El presidente Maduro afirmó que si se levantan todas las sanciones, Venezuela podría revertir las causas de la migración en menos de un año. Además, reiteró su compromiso de tratar a todos los migrantes de manera digna y humana.

