Un contingente de aproximadamente 80 agentes del FBI se moviliza para localizar al principal sospechoso en los tiroteos de Maine, Estados Unidos.

Unos 80 agentes del FBI están colaborando con las autoridades en la búsqueda de Robert Card, el principal sospechoso de los dos tiroteos que tuvieron lugar la noche del miércoles y que dejaron un saldo de 18 personas fallecidas en la localidad estadounidense de Lewiston, en Maine. Así lo informó la senadora republicana Susan Collins durante una rueda de prensa.

Según el periódico The New York Times, se ha reportado la presencia de la policía en la granja de la familia del sospechoso, ubicada en la localidad de Bowdoin, donde se escucharon cuatro golpes fuertes que no parecían ser disparos.

La cuñada del sospechoso reveló al medio que su familia está colaborando con los agentes en la búsqueda y registro de todas las propiedades de la granja familiar. Como parte de las medidas de seguridad, los agentes han cortado la carretera.

Se cree que el sospechoso, un militar en la reserva de 40 años, está armado y representa un peligro, por lo que se ha instado a la población local a seguir las instrucciones de resguardarse. Como medida preventiva, las clases en las escuelas de la zona han sido suspendidas este jueves.

Hasta el momento, Card enfrenta ocho cargos por asesinato, correspondientes a las víctimas ya identificadas, aunque se espera que el número de cargos se iguale al de fallecidos.

El vehículo del posible autor fue encontrado el miércoles en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, en las cercanías de un embarcadero.

Estos sucesos constituyen el tiroteo más mortífero que ha enfrentado Estados Unidos en lo que va del año. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:56 hora local (22:56 GMT) del miércoles en una bolera y un restaurante de la ciudad de Lewiston, la segunda más grande del estado de Maine, con aproximadamente 40,000 habitantes.

Siete personas perdieron la vida en la bolera, ocho en el restaurante y otras tres fallecieron después de ser trasladadas al hospital.

Con información de efectococuyo.com